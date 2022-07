Prosegue il periodo di movimenti di mercato intensi per la Happy Casa Brindisi. Dopo l'addio di Raphael Gaspardo, uscito dal contratto nella giornata di giovedì 30 giugno, e l'ingaggio di Jordan Bayehe, tornato in Serie A dopo aver disputato la finale per la promozione con Cantù, la squadra di coach Frank Vitucci prosegue la ricostruzione del parco italiani con la firma di Bruno Mascolo.

L'esterno azzurro si lega alla New Basket con un contratto biennale e l'obiettivo di salire di livello dopo la buona stagione da debuttante nella massima serie vissuta con la canotta della Bertram Derthona Tortona. Classe 1996, 190 cm per 85 kg, Mascolo ha tenuto 6.1 punti, 2.6 rimbalzi e 2.4 assist di media con i Leoni, guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale nella finestra di fine novembre. Il suo career-high sono i 21 punti realizzati il 23 gennaio nella trasferta vinta a Bologna contro la Fortitudo.

Ad

Serie A Scafati apre il mercato: il primo colpo è Mike Henry, ex Trieste 3 ORE FA

Bruno Mascolo di eleganza: galleggia e appoggia a una mano

Serie A Olimpia Milano: Grant e Tarczewski ai saluti, Voigtmann si avvicina 6 ORE FA