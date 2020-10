Basket

Basket Serie A, Highlights: Dinamo Sassari-Trieste 72-74

L'Allianz Trieste espugna il Palaserradimigni grazie a una tripla di Milton Doyle nei secondi conclusivi e infila la seconda vittoria consecutiva in campionato. Juan Manuel Fernandez è top-scorer con 20 punti, per Sassari non servono i 16 di Filip Kruslin e Vasa Pusica.

00:05:13, 95 Visualizzazioni, 3 ore fa