AX Armani Exchange Milano-De'Longhi Treviso 104-64

Di Daniele Fantini. L'esordio casalingo in campionato dell'Olimpia ha le sembianze di una di quelle primissime partite della fase a gironi di Supercoppa, quando la squadra di coach Ettore Messina, più avanti per chimica e preparazione, trotterellava sulle avversarie rifilando distacchi abissali. Il +40 con cui Milano stende Treviso riflette i valori in campo di due roster assemblati con obiettivi ben differenti in questa stagione, ma certifica anche quanto di buono costruito dall'Olimpia fino a questo momento, ancora imbattuta tra amichevoli e gare ufficiali in tre competizioni: le rotazioni, profondissime, regalano a Messina miriadi di alternative, il tiro pesante torna a far scintille nonostante le assenze degli infortunati Vlado Micov e Kevin Punter (13/28, 46%) e la difesa mantiene quell'organizzazione tattica corale che l'ha resa il vero punto di forza della squadra in questi primi due mesi di attività.

La partita dura poco più di un quarto, il tempo necessario perché Milano stritoli fisicamente una Treviso in grossa difficoltà nel verniciato (41-32 a rimbalzo, 68% da due) e l'attacco prenda ritmo anche con la grande alternanza di interpreti prevista dalla rotazione molto allargata di Messina: l'Olimpia doppia Treviso al primo intervallo (24-12), balza sul +20 alla metà del secondo periodo nonostante il tentativo di passaggio a zona 3-2 degli avversari e dilaga poi in una ripresa dove c'è spazio per tutti.

Il premio di MVP finisce stretto nelle mani di Zach LeDay, a conferma del rapido processo di ambientamento nel gruppo di un giocatore che può dare tanta energia e versatilità alla squadra: indemoniato a tratti, l'ex-Zalgiris sfodera una prestazione totale da 25 punti, 12 rimbalzi e 8 falli subiti, prendendosi a ripetizione vantaggi nel verniciato e comandando la difesa a meraviglia come perfetto supplente di Kyle Hines, out per turnover dopo gli straordinari di venerdì nella trasferta di Monaco in Eurolega. Il match-winner di quella partita, Shavon Shields, prosegue su note molto alte: 15 punti, 5/6 dal campo, 5 assist, 2 recuperi in un pomeriggio solidissimo su entrambe le metacampo, impreziosito da un terzo periodo in cui regala giocate con una leggerezza invidiabile. Tra gli uomini di rotazione, stuzzicante la prova di Davide Moretti, capace di farsi trovare sempre pronto nei ritagli di partita regalati qua e là da coach Messina: il figlio di Paolo risponde con 10 punti, 2 recuperi e un assist in 14', mostrando quella prontezza con cui aveva già impressionato nelle prime partite di Supercoppa.

Treviso vede invece spezzarsi la striscia di quattro vittorie consecutive con cui si era lanciata all'esordio in campionato dopo il percorso netto nel gironcino di ritorno di Supercoppa. Pesano le scarse percentuali dall'arco di una squadra che fatica ad attaccare l'area contro l'organizzazione e la fisicità della difesa avversaria (7/30, ma era 1/14 a metà secondo quarto) e l'infortunio alla caviglia sofferto da Jeffrey Carroll, che toglie a coach Menetti una delle migliori armi offensive. Christian Mekowulu si fa comunque notare per la quantità di energia profusa a ogni possesso sul parquet nonostante le enormi difficoltà nel contenere la front-line avversaria (17 punti con un solo errore al tiro), ma qualche colpo arriva anche da Tyler Cheese (10), finora l'innesto più "sospetto" in casa trevigiana.

Milano : Delaney 12, Roll 6, Shields 15, Brooks 6, Tarczewski 11; Moretti 10, LeDay 25, Moraschini 3, Datome 4, Biligha 4, Rodriguez 6, Cinciarini 2. All.: Messina.

: Delaney 12, Roll 6, Shields 15, Brooks 6, Tarczewski 11; Moretti 10, LeDay 25, Moraschini 3, Datome 4, Biligha 4, Rodriguez 6, Cinciarini 2. All.: Messina. Treviso: Russell 8, Carroll 5, Logan 9, Akele 9, Mekowulu 17; Imbrò, Cheese 10, Vildera, Chillo 6, Bartoli. N.e.: Faggian, Piccin. All.: Menetti.

Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna 80-81

Di Marco Arcari. Partita combattutissima quella del Palaleonessa A2A, con la Virtus Segafredo Bologna che la spunta solamente a 30’’ dalla sirena, grazie a una grande giocata difensiva di Vince Hunter. Amedeo Tessitori è subito go-to-guy della Virtus, calamitando praticamente quasi tutti i possessi offensivi degli ospiti e dando spettacolo nel gioco spalle a canestro. La Germani lavora però bene in attacco, facendo circolare velocemente palla e trovando triple aperte con gli esterni, oltre a beneficiare di un David Moss particolarmente ispirato (6 punti), e a metà quarto è così avanti con autorità (13-7). L’idea di quintetto con doppio centro (Gamble e Hunter contemporaneamente sul parquet) paga ottimi dividendi per le V-Nere: parziale di 0-10 e match completamente ribaltato. Tyler Kalinoski non ci sta affatto, ne scrive 5 in fila e ridà vantaggio a Brescia (18-17) a meno 3’ dalla fine del 1° quarto; lunghezza che viene mantenuta anche in chiusura di quarto (24-23), soprattutto grazie alle giocate di Christian Burns. La Segafredo apre il 2° quarto con 5 perse (arrivando a 10 totali in 14’), ma non paga comunque dazio perché Brescia fatica molto ad attaccare 1vs1 il ferro avversario. Kenny Chery è perfetto al tiro (4/4, con 2 triple) e, insieme alle bombe di Kalinoski e Vitali, tiene avanti i padroni di casa (39-35 al 17’), mentre Dusan Ristic sembra davvero fuori partita, col 3° fallo personale a 3’ dal termine del 1° tempo. Sono proprio le triple (7/13 di squadra) a lanciare ulteriormente la formazione di coach Esposito (44-36), la quale però non ha fatto i conti col rientrante Milos Teodosic. Il play serbo piazza 2 triple in rapida successione per chiudere il 2° quarto e tenere a strettissimo contatto gli ospiti (48-47).

Burns continua a risultare molto prezioso, in entrambe le fasi, mentre Chery davvero non sembra avere alcuna intenzione di sbagliare nemmeno un tiro. Teodosic però è ormai scatenato e decide di calarsi nel suo naturale ruolo di rifinitore, armando spesso e volentieri la mano di Kyle Weems (54-54 al 24’). Brescia costruisce un 6-0, ancora spinta dalle triple degli esterni, mentre Tessitori sbaglia 4 liberi consecutivi; Bologna lavora però molto bene a rimbalzo offensivo (15 a fine 3° quarto) e, complice l’aumentare delle palle perse complessive e il calare delle percentuali al tiro di entrambe le squadre, rimane ancora a stretto contatto (60-59). Vince Hunter è assoluto protagonista nel 5-0 con cui la Virtus inaugura l’ultima frazione di gioco, ma Chery risponde con 2 bombe consecutive da assoluto fenomeno (arrivando a 5/6 da oltre l’arco) per il 66-64 su cui coach Djordjevic chiama prontamente timeout. Le difese aumentano ancor più d’intensità e tocca allora a Luca Vitali, abbonato ai canestri pesanti contro la Virtus, piazzare la tripla in faccia a Teodosic che corona un 5-0 personale e rilancia Brescia (75-71) a 2’ dalla sirena. Il match si trasforma in un duello a distanza tra lo stesso Vitali e Teodosic, con Chery terzo incomodo a bombardare, come sempre, da oltre l’arco. Sull’80 pari, dopo 2 liberi di Teodosic, Hunter è spettacolare in difesa, stoppando il tentativo di Crawford e permettendo ad Awudu Abass di conquistarsi 2 liberi. L’ex di turno fa 1/2 dalla lunetta, ma è quanto basta per il successo, dal momento che i 2 tentativi finali della Germani non vanno a buon fine. Teodosic miglior per valutazione tra le V-Nere (19 e 7 assist), ma ottima prova soprattutto di Hunter (14 e 1 stoppata in 18’). A Brescia non bastano i 24 di Chery e i 13 (con 8 rimbalzi) di Burns.

Brescia : Cline 4, Vitali 8, Parrillo n.e., Chery 24, Bortolani, Ristic 2, Crawford 9, Burns 13, Kalinoski 10, Moss 6, Sacchetti 4, Ancellotti. All. Esposito.

: Cline 4, Vitali 8, Parrillo n.e., Chery 24, Bortolani, Ristic 2, Crawford 9, Burns 13, Kalinoski 10, Moss 6, Sacchetti 4, Ancellotti. All. Esposito. Bologna: Tessitori 6, Abass 5, Pajola , Alibegovic 11, Markovic 7, Ricci, Adams, Hunter 14, Weems 10, Nikolic n.e., Teodosic 19, Gamble 6. All. Djordjevic.

* * *

