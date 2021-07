Da qualche giorno la città di Milano ha un nuovo campo da basket all’aperto ovvero il playground di viale Stelvio, angolo via Paolo Bassi, riqualificato grazie al lavoro del team di “Slums Dunk”, la onlus avviata nel 2011 da Bruno Cerella e Tommaso Marino, cestisti che nell’ultima stagione hanno vestito le maglie di Venezia e Scafati rispettivamente.

Un’associazione che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate dell’Africa, dell’Asia e del resto del mondo, attraverso il linguaggio globale della pallacanestro. “Slums Dunk” è infatti un gioco di parole dove il termine “Slam” (da slam dunk, schiacchiata) è sostituito da “Slums” ovvero baraccopoli.

A proposito dell’iniziativa avviata a Milano, a parlare con Eurosport è Tommaso Marino, prima che il campo fosse invaso da ragazzi, ragazze, amici, addetti ai lavori, altri giocatori di serie A come Peppe Poeta e Niccolò De Vico, che sono scesi in campo per svariate sfide di 5 contro 5.

Avete questa Onlus da una decina d’anni, siete appena tornati dall’Africa, come mai avete deciso di fare questa cosa a Milano?

Sono 10 anni che io, Bruno e tutto il team facciamo cose in giro per il mondo, in Kenya, in Zambia, in Argentina, in Cambogia, e ora volevamo fare qualcosa sul territorio, per lasciare un segno in città. Quando fai un progetto di quartiere a Milano, per avvicinare i ragazzi alla pallacanestro, allo sport, persone della zona, è una cosa bella. Volevamo semplicemente fare qualcosa anche da noi. La nostra sede è a Milano, le riunioni le facciamo qui, è nato tutto qui, io e Bruno ci siamo conosciuti a Milano.

Il campo diviso a metà da dove nasce?

Sono stra-contento di questo campo, a disegnarlo è stato un mio amico storico di Siena (Massi Fella, ndr), ci conosciamo da quando siamo ragazzini, per cui c’è anche un pezzo di casa mia. Il concetto è semplice ma chiaro: da una parte ci sono tema e colori che ricordano il Kenya, il primo paese dove siamo andati, dall’altra c’è Milano (col Duomo stilizzato, ndr). Il gioco è semplice ma chiaro.

Prossime tappe e obiettivi?

Abbiamo iniziato un progetto molto in Cambogia ma non siamo ancora riusciti ad andare a causa del Covid. E’ tutto pronto, manca soltanto l’andare lì e dare il via. E’ il prossimo step, poi come si dice “il limite è il cielo”, senza strafare, a piccoli passi.

Riuscite a coinvolgere tante persone, compresi colleghi e addetti ai lavori...

Abbiamo sempre trovato terreno fertile con tante persone, lo dimostra anche solo questa giornata. Si è diffuso il passaparola sui social, il campo è pieno e manca ancora mezz’ora all’appuntamento.

Anche presso i fan e a gente c’è una buona risposta...

Se noi esistiamo, è grazie alle persone che ci sostengono. Noi non siamo benefattori che mettono milioni perchè non li abbiamo, la verità è che Slums Dunks funziona perchè l’uomo della strada ci dona un euro. E’ questo il senso, non un multimilionario che versa tanti denari, ma tanti singoli individui che ci donano il loro euro.

L’associazione Slums Dunk nel 2014 ha costruito il suo primo campo di pallacanestro nella baraccopoli di Mathare, Nairobi (Kenya). A Mathare si stima vivano 95.000 persone schiacciate in 1,5 km, il 50% della popolazione è composta da giovani con meno di 18 anni che risiedono in condizioni d’isolamento, con accessi limitati ai servizi primari come acqua, elettricità e servizi igienici. In tutta la baraccopoli non ci sono altri campi di pallacanestro. Slums Dunk ha attivato una scuola di minibasket che coinvolge 100 ragazzi, garantisce il libero accesso al campo da basket e supporta l’educazione ai life skills in 10 scuole informali della baraccopoli di Mathare con il coinvolgimento di circa 1000 ragazzi under 15. L’idea iniziale di Slums Dunk di replicare ed espandere le attività in altre zone degradate d’Africa e del mondo è diventata realtà.

