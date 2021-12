Il 14 novembre, Stevan Jelovac, sulla via del rientro con la maglia dell’AEK Atene dopo qualche problema fisico di troppo (lesione a un ginocchio), si è accasciato al suolo mentre era con i compagni. Il trasporto in ospedale ha determinato la motivazione: ictus. Trasportato a Novi Sad, non è più riuscito a riprendersi. E oggi è morto, a soli 32 anni.

L’Italia ricorda bene il giocatore, nella sua stagione a Caserta, quella 2012-2013 in cui convinse a tal punto da ricevere la chiamata del Lietuvos Rytas, al tempo in Eurolega. Chiuse a 13.7 punti e 8 rimbalzi di media, risultando uno dei migliori della squadra bianconera in Serie A.

Ad

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi 4 ORE FA

Cresciuto a Mizura, è stato alla Stella Rossa per poi volare ad Antalya prima di Caserta. I suoi anni più lunghi li ha vissuti a Saragozza, dove ha giocato per tre stagioni prima di dirigersi verso Nizhny Novgorod, Brose Bamberg e Gaziantep. Aveva avuto il coraggio di cambiare tutto e volare fino in Giappone, al San-en NeoPhoenix, prima di tornare in terra europea all’AEK.

E aveva iniziato bene in Champions League, con 16 punti di media nelle prime due gare del girone in cui c’è anche Treviso. E proprio contro la Nutribullet ha giocato l’ultima gara continentale della sua vita, da par suo, con 18 punti.

Teodosic col canestro decisivo per la Virtus Bologna

NBA Vittorie per Jazz e Raptors, bene anche Hornets e Rockets 4 ORE FA