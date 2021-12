La notizia circolava da tempo, ora arrivano conferme: Steve Kerr sarà il nuovo ct di Team USA e prenderà il posto di Gregg Popovich, di cui è stato primo assistente nelle ultime due spedizioni, quella perdente ai Mondiali in Cina nel 2019, e quella vincente ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo dove la nazionale americana ha conquistato la quarta medaglia d'oro consecutiva. Secondo ESPN l'allenatore dei Golden State Warriors siederà sulla panchina degli Stati Uniti almeno per la World Cup 2023 in Giappone, Malesia e Filippine, e per le Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Ad

Kerr, che è stato anche giocatore per Popovich ai San Antonio Spurs, sarà affiancato da uno staff di tutto rispetto: con lui ci saranno Erik Spoelstra, allenatore dei Miami Heat, Monty Williams, coach dei Phoenix Suns vice campioni NBA nel 2021, e Mark Few, "santone" dell'università di Gonzaga. La promozione a ct di Steve Kerr sarà la prima mossa ufficiale di Grant Hill da nuovo responsabile di USA Basketball dopo aver preso il posto del leggendario Jerry Colangelo.

Tokyo 2020 Quarto oro consecutivo per il Team USA: Francia battuta 87-82 07/08/2021 A 04:28

La nomina di Steve Kerr, che proverà ad aggiungere altri successi al suo palmarès dopo i cinque titoli NBA da giocatore con Bulls e Spurs, e i tre da allenatore coi Golden State Warriors, potrebbe aumentare le chance di vedere Stephen Curry con la maglia di Team USA, lui che non ha mai partecipato ad un'Olimpiade e che ha "solo" giocato e vinto i Mondiali del 2010 in Turchia e quelli del 2014 in Spagna.

TEAM USA È POKER D'ORO, FRANCIA KO: LA FINALE IN 280"

Tokyo 2020 Prova di forza di Team USA, Australia annichilita e finale 05/08/2021 A 05:56