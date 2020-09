Basket

Basket, Supercoppa: assist no-look meraviglioso di Teodosic

Milos Teodosic mette la ciliegina sulla torta nella vittoria in semifinale di Supercoppa della sua Virtus Bologna contro Sassari con questo assist spettacolare in no-look per una tripla dall'angolo di Awudu Abass.

