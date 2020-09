A cura di Davde Fumagalli. Arriva la rinvincita per la Happy Casa Brindisi che supera in volata e in rimonta il Banco di Sardegna Sassari dopo il ko allo scadere per la tripla di Pusica di pochi giorni fa. La squadra di Frank Vitucci non si dà per vinta, recupera da -15 nel secondo tempo anche senza l'infortunato Bell, e poi nel finale sono Harrison, Visconti e Krubally a decidere, col lungo ex Pistoia che segna il libero del definitivo 96-95. La squadra di Pozzecco si spegne nel finale, Bilan sbaglia il tiro della possibile vittoria e non basta una gran prova corale fatta di 20 assist e 15 triple realizzate su 33 tentativi. Il top scorer è Spissu con 22 punti seguito da Bilan, 18, mentre per Brindisi ci sono i 21 punti di Harrison e i 16 di Krubally. Primo stop nel girone D per la Dinamo, secondo successo per la Happy Casa.