Basket, Supercoppa: Gianmarco Pozzecco espulso durante la semifinale

Gianmarco Pozzecco incappa nella prima espulsione stagionale dopo aver protestato in maniera furiosa per un fallo in attacco fischiato contro Miro Bilan. Aveva già ricevuto un tecnico nel primo tempo della partita tra Sassari e Virtus Bologna.

00:01:02, 10437 Visualizzazioni, un' ora fa