Basket Supercoppa, highlights: Brescia-Milano 79-91

Cinque vittorie su cinque, e l'Olimpia Milano è già matematicamente qualificata per le Final Four della Eurosport Supercoppa 2020. Primissimo obiettivo stagionale raggiunto con anticipo, quindi, per la squadra di Ettore Messina, che ora potrà partecipare con meno pressione al quadrangolare di Kaunas in preparazione anche della nuova annata di Eurolega.

