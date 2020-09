Basket

Basket Supercoppa, highlights: Brescia-Varese 89-88

La Germani Brescia festeggia il secondo successo nella Eurosport Supercoppa 2020 battendo la Openjobmetis 89-88 con una tripla di Christian Burns a 2" dalla sirena. Drew Crawford è top-scorer per Brescia a quota 16, per Varese non bastano i 18 di Luis Scola.

00:08:35, 40 Visualizzazioni, da 21 minuti