Basket Supercoppa, highlights: Brindisi-Sassari 96-95

Arriva la rinvincita per la Happy Casa Brindisi che supera in volata e in rimonta il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di Frank Vitucci non si dà per vinta, recupera da -15 nel secondo tempo anche senza l'infortunato Bell, e poi nel finale sono Harrison, Visconti e Krubally a decidere, col lungo ex Pistoia che segna il libero del definitivo 96-95.

