Basket

Basket Supercoppa, highlights: Cantù-Brescia 75-76

La Germani Brescia passa al PalaDesio all'esordio nella Eurosport Supercoppa 2020: successo in rimonta per 76-75 firmato da due triple di Tyler Kalinkoski nel finale. A Cantù, alla seconda sconfitta in fila dopo quella con Milano, non servono i 18 punti di Andrea Pecchia.

00:06:35, 225 Visualizzazioni, da 2 ore