Basket Supercoppa, highlights: Cantù-Varese 81-72

1° successo in Eurosport Supercoppa 2020 per l'Acqua S. Bernardo Cantù. Trascinata dal 15/28 da 3 punti di squadra e dalle giocate di Donte Thomas (20 con 7 rimbalzi), la formazione di coach Pancotto si aggiudica il match contro l'Openjobmetis Varese, in quello che è stato il 146° derby lombardo.

