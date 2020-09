Basket

Basket Supercoppa, highlights: Cremona-Fortitudo Bologna 63-73

In una sfida tra squadre già fuori dalla lotta qualificazione alle Final Four, la Fortitudo di coach Sacchetti ha la meglio sulla Vanoli Cremona grazie a un ottimo 3° quarto. Fondamentali i punti di Tre'Shaun Fletcher (13) e Todd Withers (15). Alla formazione allenata da Paolo Galbiati non basta lo show di Daulton Hommes (18).

