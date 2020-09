Basket

Basket Supercoppa, highlights: Fortitudo-Virtus Bologna 73-87

La Segafredo Virtus Bologna si aggiudica il primo derby della Eurosport Supercoppa e della stagione ribaltando con autorità il -11 con cui era andata in spogliatoio all'intervallo lungo. Julian Gamble è l'MVP, dominante sotto canestro con 15 punti e 10 rimbalzi. Per la Effe non servono i 16 punti di Adrian Banks.

