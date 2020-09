Basket

Basket Supercoppa, highlights: Milano-Virtus Bologna 75-68

L'AX Armani Exchange Milano solleva il primo trofeo dell'era post lockdown in Italia aggiudicandosi la finale della Eurosport Supercoppa per 75-68 contro la Virtus Segafredo Bologna. È il primo titolo per coach Ettore Messina sulla panchina biancorossa, mentre Malcolm Delaney è l'MVP delle Final Four.

