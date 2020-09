Basket

Basket Supercoppa, highlights: Roma-Pesaro 56-89

Terza vittoria per Pesaro che batte il fanalino di coda Virturs Roma e aggancia Sassari in vetta al gruppo D. Bene Zanotti e Filipovity, 15 e 12 punti rispettivamente. Per la Virtus esordio di Evans e Robinson, 13 e 12 punti per i due americani.

