Basket Supercoppa, highlights: Sassari-Pesaro 78-81

La Carpegna Prosciutto Pesaro conclude con un successo la fase a gironi della Eurosport Supercoppa 2020 ma è la Dinamo Sassari a qualificarsi per le Final Four di Bologna per la miglior differenza canestri. Justin Robinson è il man of the match con 26 punti, 7 rimbalzi e 7 assist; per Sassari ce ne sono 17 di Eimantas Bendzius.

