Basket

Basket Supercoppa, highlights: Trento-Treviso 90-79

1° successo per la Dolomiti Energia Trento in questa Eurosport Supercoppa 2020. Nella sfida contro la De' Longhi Treviso, i bianconeri disputano un incredibile 2° tempo (57 punti segnati in 20'), guidati dall'inarrestabile Gary Browne (29 punti e 5 assist).

00:06:12, 46 Visualizzazioni, 36 minuti fa