Basket Supercoppa, highlights: Trento-Venezia 73-77

L'Umana Reyer Venezia sbanca Trento 77-73 grazie a una tripla meravigliosa di Austin Daye a 40" dalla sirena e festeggia la seconda vittoria in altrettante gare di Eurosport Supercoppa 2020. Gli orogranata tengono la vetta del girone C in coabitazione con l'Allianz Trieste.

