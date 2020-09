Basket

Basket Supercoppa, highlights: Treviso-Venezia 73-70

Seconda vittoria di fila per la De'Longhi Treviso che, fra le mura del PalaVerde, supera l'Umana Reyer Venezia nel derby dopo aver sconfitto Trento. Un risultato che complica i piani dei lagunari nella corsa alla Final Four dove proseguirà fino alla fine il duello con Trieste nel girone C.

00:06:27, 379 Visualizzazioni, un' ora fa