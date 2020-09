Basket

Basket Supercoppa, highlights: Trieste-Treviso 62-80

La De'Longhi Treviso sbanca l'Allianz Dome di Trieste e conclude con tre vittorie consecutive la fase a gironi della Eurosport Supercoppa 2020, piazzandosi al secondo posto nel gruppo C alle spalle di Venezia. David Logan guida la squadra di coach Menetti con 14 punti, per Trieste ce ne sono 17 per Juan Manuel Fernandez.

00:06:27, 21 Visualizzazioni, 26 minuti fa