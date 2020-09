Basket

Basket Supercoppa, highlights: Varese-Cantù 84-77

La Openjobmetis Varese festeggia il primo successo nella Eurosport Supercoppa 2020 aggiudicandosi il derby con l'Acqua San Bernardo Cantù per 84-77. Luis Scola è l'MVP con 26 punti e 6 rimbalzi, per Cantù, alla quarta sconfitta, non bastano i 26 di Jaime Smith.

