Basket

Basket Supercoppa, highlights: Venezia-Trento 78-75

Non brilla, va a corrente alternata, ma l'Umana Reyer Venezia supera 78-75 la Dolomiti Energia Trentino al Taliercio nella sesta giornata del girone C e conquista il pass per la Final Four di Eurosport Supercoppa in programma a Bologna venerdì 18 e domenica 20 settembre.

00:07:02, 9 Visualizzazioni, 16 minuti fa