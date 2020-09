Basket

Basket Supercoppa, highlights: Venezia-Trieste 79-62

La Reyer Venezia supera l'Allianz Trieste per 79-62 e conquista la vetta del Girone C per la miglior differenza canestri. Determinante l'allungo nel terzo periodo dei lagunari di Walter De Raffaele. Decisivi Watt, 22 punti, e Stone, 13.

