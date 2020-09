Basket

Basket Supercoppa, highlights: Virtus Bologna-Reggio Emilia 79-75 OT

Senza Milos Teodosic, alla Virtus Bologna serve un tempo supplementare per piegare la resistenza della UnaHotels Reggio Emilia, priva di tre pedine importanti come Bostic, Reynolds e Johnson. Julian Gamble è decisivo con 18 punti, segue Kyle Weems con 12. Per la Reggiana, 24 di Thomas Kyzlink e 17 di Leo Candi.

