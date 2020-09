Basket

Basket, Supercoppa: JaCorey Williams galleggia in aria e segna in rovesciata

Il migliore dell'Aquila Trento è certamente JaCorey Williams che si fa notare anche con un gran canestro in contropiede: galleggia in aria e segna in rovesciata evitando la stoppata.

