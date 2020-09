Basket

Basket, Supercoppa: Kalinoski ancora giustiziere di Cantù

Come nella gara d'andata, è Tyler Kalinoski a firmare la vittoria di Brescia contro Cantù: stavolta si accende nel momento giusto per realizzare tre canestri quasi consecutivi e dare il +10 alla Germani che non si volterà più indietro.

