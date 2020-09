Virtus Bologna, Olimpia Milano, Dinamo Sassari e Reyer Venezia saranno le protagoniste delle Final Four della Eurosport Supercoppa 2020, in programma tra venerdì 18 e domenica 20 settembre alla Segafredo di Bologna. Ecco una guida che, squadra per squadra, riassume i movimenti di mercato, le nuove impronte di gioco e gli elementi da tenere d'occhio durante la tre-giorni che assegnerà il primo trofeo della stagione 2020-21. Tutte le partite saranno trasmesse LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su eurosport.it ed Eurosport Player, mentre la finale avrà anche copertura in chiaro sul Nove.

Virtus Bologna

Eurolega Difesa, esperienza, profondità: come sta cambiando la Milano di Messina IERI A 13:50

Prima in campionato e qualificata ai playoff di Eurocup al momento della sospensione della stagione per la pandemia di coronavirus, la Virtus Bologna ha scelto di confermare la spina dorsale della squadra e migliorare il reparto italiani. La società si è mossa molto bene sul mercato interno ingaggiando Amedeo Tessitori, Awudu Abass e Amar Alibegovic e ha chiuso la campagna in grande stile con Josh Adams, giocatore con grandi istinti offensivi ed esperienza europea ad alto livello, scelto per il delicato ruolo di sesto-uomo spacca-partite.

Supercoppa, magata di Milos Teodosic: assist con tunnel all'avversario!

Anche se con un anno in più sul groppone (33 lo scorso marzo), Milos Teodosic resta il faro di una squadra che dipenderà ancora moltissimo dal suo estro in attacco, ma il supporting-cast ha già dimostrato di avere ottima chimica e intesa: Stefan Markovic è ormai perfettamente calato nel ruolo di Robin, Kyle Weems dà sicurezze sul perimetro, Vince Hunter porta atletismo e capacità di giocare il pick'n'roll, mentre Julian Gamble sarà decisivo per gli equilibri offensivi, totem da poter rifornire con continuità e profitto in post-basso. Vissuto, affiatamento e conoscenza reciproca a parte, la vera forza della Virtus resta nell'organizzazione difensiva (a livelli eccellenti nella passata stagione) e, soprattutto, in quella fame di successo/di emergere con cui aveva approcciato il campionato con l'obiettivo di aprire un ciclo vincente in Italia e tornare a disputare l'Eurolega.

Olimpia Milano

La prima sessione di mercato gestita interamente da Ettore Messina ha costruito un gruppo con grossi miglioramenti in profondità, esperienza, chimica e durezza mentale e difensiva. Milano ha inserito giocatori di pedigree e caratura internazionale già comprovata: Malcolm Delaney e Kyle Hines si spartiranno rispettivamente le chiavi dell'attacco e della difesa, Kevin Punter sta dimostrando di essere un attaccante/realizzatore di grande affidabilità, Shavon Shields porta atletismo, difesa e mid-range game, Zach LeDay energia e fisicità in area, mentre Gigi Datome, al netto di esperienza, versatilità e intelligenza cestistica, è il colpo a effetto per avvicinare alla squadra un pubblico tradizionalmente freddino.

La mano di Ettore Messina: la difesa-press di Milano scava il break a Brescia

I tifosi Olimpia, legatissimi al mantra dello "sputare sangue" del periodo d'oro, sono però già affascinati dall'organizzazione e intensità difensiva che Messina è riuscito a imprimere alla squadra in queste prime partite di pre-stagione: il pressing allungato sui 28 metri è già una delle armi più affilate da sguainare per costruire break violenti e improvvisi. Osservati speciali? Tutti i nuovi arrivati, Davide Moretti compreso, vera scommessa della stagione, ma soprattutto Sergio Rodriguez: reinserito nel suo vero ruolo di sesto uomo di lusso, avrà maggior freschezza fisica e mentale per poter spaccare le partite a modo suo.

Dinamo Sassari

Sassari si presenta alle Final Four di Bologna come campione in carica, ma ha cambiato buona parte del gruppo capace di mettere in bacheca la Supercoppa nella scorsa stagione. Il quintetto base ha mantenuto l'asse play-pivot Spissu-Bilan, ma ha salutato Michele Vitali e, soprattutto, sofferto due perdite pesantissime in Dwayne Evans e DyShawn Pierre, una combo di ali fiorita nel sistema di coach Gianmarco Pozzecco. Il mercato ha portato comunque volti nuovi interessanti: alle meritate promozioni di Vasa Pusica (ex-Pesaro) e Jason Burnell (ex-Cantù, elemento perfetto per il gioco di Pozzecco), si aggiungono Filip Kruslin (cecchino di livello), Justin Tillman (atleta molto intrigrante) ed Eimantas Bendzius (sparatore folle di 207 cm).

Supercoppa: Sassari scopre Justin Tillman, 15 punti in 14' contro Pesaro

Con Bilan, Burnell e Tillman, Sassari ha mantenuto una chiara impronta per il gioco in post-basso ma ha velocizzato il sistema aggiungendo maggior potenza di fuoco perimetrale con il trittico Pusica-Kruslin-Bendzius. Il punto debole sembra però essere la panchina, forse un po' corta per affrontare entrambe le competizioni (campionato e Champions League) in maniera ambiziosa.

Reyer Venezia

Come ormai da tradizione, Venezia ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno, confermando l'ossatura storica capace di vincere lo scudetto 2018-19 e la Coppa Italia 2020: il mercato estivo ha portato Lorenzo D'Ercole, l'ingresso definitivo in rotazione di Davide Casarin e, soprattutto, l'ala neozelandese Isaac Fotu, reduce da una buona stagione a Treviso. Il gruppo è molto affiatato, possiede una conoscenza reciproca che nessun'altra squadra del nostro campionato può vantare e può giocare su automatismi ormai pienamente consolidati, soprattutto nella metacampo difensiva, vero punto di forza.

Tripla meravigliosa di Austin Daye a 40" dalla fine: Venezia sbanca Trento

L'attacco si sviluppa ancora su ritmi compassati con grande movimento di palla, capacità di sfruttare un big-man intelligente e tecnico come Mitchell Watt ma anche di sfruttare i ribaltamenti per un uso massiccio del tiro pesante. Anche se utilizzato come sesto uomo extra-lusso, Austin Daye resta la star di un gruppo molto livellato verso l'alto: nei momenti di bisogno, Venezia tende ad affidarsi al suo talento e alle mani sapienti di Watt.

