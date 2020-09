Basket

Basket, Supercoppa: la difesa-press di Milano scava il break a Brescia

La mano di coach Ettore Messina si vede nella difesa-press allungata con cui l'Olimpia Milano scava il break risultato poi decisivo per il successo nella trasferta di Brescia. L'AX Armani Exchange è la prima squadra a qualificarsi per le Final Four della Eurosport Supercoppa 2020.

