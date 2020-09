Segafredo Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 84-86

A cura di Davide Fumagalli. A soli tre giorni dalla sfida della Unipol Arena, la Fortitudo si prende la rivincita sulla Virtus e si aggiudica il secondo derby di Bologna della stagione, match valido per la quarta giornata del girone B della Eurosport Supercoppa. E' il secondo successo della Effe in questo torneo (il primo ko per la Segafredo invece, ndr), soprattutto è la prima stracittadina vinta dall'Aquila nella massima serie dal 2007. Una soddisfazione importante per la squadra di Meo Sacchetti che ha saputo resistere fino in fondo e mettere la testa avanti in maniera definitiva col canestro di Ethan Happ per l'85-84 a 13 secondi dalla sirena, servito dall'assist del classe 2000 Dellosto, uno dei migliori per la Effe. Alla Virtus non basta uno scintillante Milos Teodosic da 22 punti (19 nella ripresa), capace di firmare la rimonta da -14 nel terzo periodo ma impreciso nel finale, sia ai liberi, sia al tiro.

Basket Supercoppa, highlights: Cantù-Varese 81-72 37 MINUTI FA

Supercoppa: Happ decisivo, la Fortitudo Bologna vince il derby

La sfida del PalaDozza, giocata davanti a 1100 spettatori, non è spettacolare all'inizio, ci sono tanti errori, tante palle perse (20 complessivi nei primi 13 minuti) ed errori forzati: il punteggio alla prima pausa è 14-11 per la Fortitudo grazie alla tripla di Dellosto. Nel secondo quarto le bombe di Fletcher, la fisicità di Withers e le ottime giocate di Totè danno il +11 sul 32-21 alla squadra di Sacchetti ma la Virtus resta a galla grazie ad un paio di lampi di Teodosic e Alibegovic. L'inerzia è però tutta dell'Aquila che va all'intervallo sul +10, 36-26.

Supercoppa: l'atletismo di Withers, in difesa e in attacco

In avvio di ripresa la Fortitudo vola a +14 sul 46-32 e lì si sveglia Milos Teodosic. Il fuoriclasse serbo segna 8 punti quasi in fila, poi lo aiutano Alibegovic e Abass, da lui innescati, e poi realizza altri canestri in serie per il -1 sul 55-56. L'ex Clippers arriva a 15 nel solo terzo quarto ma la Fortitudo non ci sta e al 30' è ancora avanti 63-60 con un'altra bomba di Dellosto. Gli ultimi 10' si aprono col pareggio della Segafredo firmato dai canestri di Josh Adams per il 65-65, poi la rimonta è completata da Ricci che insacca 5 punti di fila e fa 77-76. A quel punto la Virtus scappa via con altri cinque punti di Teodosic per l'82-76, sembra finita ma in realtà la Fortitudo ha ancora energie. Infatti Dellosto segna tre liberi, Fantinelli fa -1 e dopo due errori ai liberi e un paio di forzature di Teodosic arriva il canestro del sorpasso di Happ! La Segafredo ha un'ultima chance ma il tiro di Teodosic è cortissimo e così Banks chiude il discorso col libero del definitivo 86-84.

Supercoppa: Pajola con l'assist "alla Teodosic" per Hunter

Alla Virtus non bastano 22 punti con 6 assist di Teodosic, 15 di Ricci e 14 di Alibegovic; per la Fortitudo sono ben sei i giocatori in doppia cifra, con Aradori top scorer a quota 16 punti seguito da Banks e Dellosto con 12. La Segafredo tornerà in campo mercoledì alle 20.30 in casa contro Cremona, la Fortitudo giovedì alle 20.30 ospiterà Reggio Emilia alla Unipol Arena.

Virtus : Markovic 3, Abass 5, Teodosic 22, Adams 10, Gamble 5, Pajola 6, Weems, Alibegovic 14, Ricci 15, Hunter 4, Tessitori, Deri ne. All. Djordjevic.

: Markovic 3, Abass 5, Teodosic 22, Adams 10, Gamble 5, Pajola 6, Weems, Alibegovic 14, Ricci 15, Hunter 4, Tessitori, Deri ne. All. Djordjevic. Fortitudo: Fletcher 10, Fantinelli 10, Happ 8, Banks 12, Aradori 16, Mancinelli ne, Palumbo ne, Sabatini 2, Withers 10, Totè 6, Dellosto 12, Simon ne. All. Sacchetti.

Supercoppa, highlights: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 84-86

* * *

Germani Brescia-AX Armani Exchange Milano 79-91

Di Daniele Fantini. Cinque vittorie su cinque, e l'Olimpia Milano è già matematicamente qualificata per le Final Four della Eurosport Supercoppa 2020. Primissimo obiettivo stagionale raggiunto con anticipo, quindi, per la squadra di Ettore Messina, che ora potrà partecipare con meno pressione al quadrangolare di Kaunas in preparazione anche della nuova annata di Eurolega.

Il +12 finale e il filotto di vittorie non devono però ingannare, perché Brescia conferma l'ottima prestazione della gara d'andata, mostrandosi squadra tignosa e capace di reggere a livello fisico e mentale contro una delle big del nostro campionato. Milano ha bisogno di uno sprazzo di eccellente difesa-press a tutto campo per scavare un break importante nei minuti conclusivi di un primo tempo molto equilibrato (0-12 per il 39-50 dell'intervallo lungo) e di riaffidarsi in blocco ai suoi titolari per piazzare un ulteriore strappo di 2-10 nelle battute iniziali del quarto periodo e spegnere le velleità di una Germani durissima da domare. Sergio Rodriguez porta a casa il meritato premio di MVP della serata: 17 punti, 5 assist e la capacità di piazzare giocate di altissimo livello nei momenti decisivi, compresa un'ultima scarica di 7-0 in collaborazione con LeDay per mandare i titoli di coda definitivi a 3' dalla sirena.

La mano di Ettore Messina: la difesa-press di Milano scava il break a Brescia

È un'Olimpia che comunque distribuisce bene le responsabilità offensive cavalcando ancora il platoon-system con cui coach Messina sta amministrando uomini e risorse in queste prime fasi di stagione (tutti i giocatori in campo e a referto): Kevin Punter rientra nei dodici scrivendo 14 punti e un paio di canestroni importanti nel quarto periodo, Vlado Micov ne aggiunge 12 pungendo in maniera sparsa e silente, Gigi Datome conserva la buona vena realizzativa della gara precedente con un'altra doppia cifra (11) mentre Zach LeDay (10) mostra ulteriori progressi nel processo di ambientamento in una squadra di livello superiore alle sue precedenti esperienze in carriera. Leggero calo produttivo per Malcolm Delaney (7 punti, 2/7 al tiro), mentre la coppia Kyle Hines-Jeff Brooks, schierata in quintetto, ha già le sembianze di un asse difensivo di lusso per la nostra Serie A.

Brescia, ispirata dai tanti ex a roster e dalla necessità di ribaltare la sconfitta del Forum per restare in corsa nella qualificazione alle Final Four, mostra continui e interessanti progressi di un gruppo che si sta cementando con grande rapidità e ottima chimica: coach Esposito sembra avere già a disposizione una squadra capace di coprire un ruolo importante in campionato e in Europa, e l'asticella è destinata ad alzarsi con gli inserimenti di Dusan Ristic e TJ Cline. Buona partita per Kenny Chery (17 punti, 5 assist), ma le cose più interessanti arrivano dai due ex più freschi: Drew Crawford ne piazza 15 ritrovando lo smalto da leader che aveva a Cremona, mentre Christian Burns regge in vernice con una doppia-doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi. Da sottolineare anche la crescita di Andrea Ancellotti (10 punti, 6 assist, bravo nello sfruttare i mismatch di altezza con Hines), l'energia già da livello-playoff del 37enne David Moss e qualche buono sprazzo di Luca Vitali nella ripresa.

Brescia : Chery 17, Crawford 15, Bortolani 4, Sacchetti 3, Burns 11; Magro, Parrillo, Vitali 7, Ancellotti 10, Kalinoski 4, Moss 8. N.e.: Bertini. All.: Esposito.

: Chery 17, Crawford 15, Bortolani 4, Sacchetti 3, Burns 11; Magro, Parrillo, Vitali 7, Ancellotti 10, Kalinoski 4, Moss 8. N.e.: Bertini. All.: Esposito. Milano: Delaney 7, Punter 14, Micov 12, Brooks 2, Hines 4; Moraschini 5, Cinciarini 6, Moretti 2, Biligha 1, Leday 10, Datome 11, Rodriguez 17. All.: Messina.

Supercoppa, highlights: Brescia-Milano 79-91

* * *

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 91-89

Di Marco Arcari. Una partita stupenda tra Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi è risolta dal talento di Vasa Pusica, che a meno di 6 secondi dalla sirena piazza la bomba che garantisce alla squadra di coach Pozzecco vittoria e primato a punteggio pieno nel Girone D. Miro Bilan mette subito in crisi Nick Perkins, costringendolo a commettere 3 falli in neanche 3 minuti dalla palla a 2, mentre Filip Kruslin bombarda dalla distanza con 2 triple in fila e tenta di lanciare subito il Banco di Sardegna (11-7 al 4’). D’Angelo Harrison però non ci sta e comincia a regalare grandissime giocate, sia mettendosi in proprio, sia assistendo i compagni per triple comode e aperte; dall’altra parte sale in cattedra Pusica (7 punti nel 1° quarto), il quale coadiuva molto bene Bilan e permette a Sassari di chiudere avanti (24-20) i primi 10’ di gioco.

Supercoppa: Pusica la vince con una grande tripla contro Brindisi

L’Happy Casa riparte con più piglio degli avversari in apertura di secondo periodo, pagando sì il gran lavoro a rimbalzo offensivo di Jason Burnell, ma trovando punti praticamente da tutto il quintetto e rimettendo la testa avanti al 13’ (28-29). Occorrono 2 timeout ravvicinati di coach Pozzecco per svegliare Sassari, ma il ritorno sul parquet di Harrison lancia Brindisi sul provvisorio massimo vantaggio (35-41) a 3’ dal termine del 1° tempo. Bilan riprende a macinare gioco in post-basso spalle a canestro, conquistando viaggi in lunetta, ma la coralità degli ospiti paga buoni dividendi in ambo le fasi. In difesa Brindisi riesce infatti a forzare qualche turnover di troppo (5 le perse di Sassari nel 2° quarto), mentre in attacco le triple di Riccardo Visconti, le penetrazioni di Mattia Udom e il gran lavoro a rimbalzo di Raphael Gaspardo scavano il solco (39-48 a metà gara).

Nel secondo tempo Sassari riparte cercando di sfruttare al meglio la coppia Bilan-Spissu, col playmaker che, nonostante 3 falli a carico, riesce a fare la differenza in ambo le metà campo, lanciando anche il contropiede per l’inchiodata di Burnell che costringe coach Vitucci al timeout (49-51). La sfida si trasforma quasi in un duello a distanza tra Spissu e Harrison, con i due giocatori a scambiarsi triple e giocate su giocate, ma tocca ad altri aggiustare il tabellone. L’Happy Casa conquista sistematici viaggi in lunetta (4/4 di James Bell), il Banco di Sardegna risponde con le triple dei suoi tiratori migliori e così a fine terzo quarto il match è ancora in sostanziale parità (63-65). Gli ospiti partono fortissimo in apertura di ultima frazione (parziale di 0-5) ma perdono Gaspardo – fondamentale a rimbalzo – per 5 falli e si vedono fischiare qualche tecnico di troppo per eccessive esultanze (67-75 al 33’). Pusica si carica sulle spalle tutto l’attacco sassarese, trovando canestri dall’alto coefficiente di realizzazione e assist illuminanti per i roll di Bilan, ma è il gioco da tre punti del solido Burnell a riportare avanti la formazione di coach Pozzecco (81-80).

Testa a testa in un finale infuocato, con Harrison ad assumersi tutte le responsabilità offensive degli ospiti e a realizzare il 2/2 a cronometro fermo che riporta in vantaggio l’Happy Casa (88-89) a 9 secondi dalla sirena. Pusica dimostra però di possedere un killer-instinct innato e realizza la bomba che vale sostanzialmente il successo, perché la replica di Harrison – ottima penetrazione peraltro – è letteralmente sputata dal ferro. Complice la bomba della vittoria Pusica è MVP (24 con 4/8 da 3), ma sono buonissime anche le prove di Bilan (20 e 8 rimbalzi) e Burnell (15); per Spissu tantissima qualità (9 assist) ma anche qualche errore di troppo (7 perse). A Brindisi non basta uno stoico Harrison (22 punti) e il solito lavoro a 360° di Darius Thompson (14, con 4 recuperi e 5 assist).

Sassari : Spissu 16, Martis n.e., Bilan 20, Treier n.e., Pusica 24, Kruslin 12, Devecchi, Re, Burnell 15, Bendzius 4, Gentile n.e. All.: Pozzecco.

: Spissu 16, Martis n.e., Bilan 20, Treier n.e., Pusica 24, Kruslin 12, Devecchi, Re, Burnell 15, Bendzius 4, Gentile n.e. All.: Pozzecco. Brindisi: Krubally 11, Zanelli n.e., Harrison 22, Visconti 6, Gaspardo 9, Thompson 14, Cattapan n.e., Guido n.e., Udom 4, Bell 9, Perkins 3, Willis 11. All.: Vitucci.

* * *

Acqua S. Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese 81-72

Di Marco Arcari. 146° derby tra Varese e Cantù (42-30 in casa per i biancoblu) che vede i biancoblu padroni di casa conquistare il 1° successo in questa Eurosport Supercoppa 2020. Match che comincia con qualche minuto di ritardo a causa di un problema a un canestro, ma nemmeno l’attesa riesce a raffreddare la coppia Toney Douglas – Luis Scola: il play si presenta al pubblico del PalaDesio con un 3/3 da oltre l’arco dei 6.75, mentre il lungo regala fin da subito giocate di eccelsa qualità nel pitturato (8-14 al 4’). Andrea La Torre risponde anch’egli dalla distanza (2 triple consecutive) e l’Acqua S. Bernardo trova anche più viaggi in lunetta rispetto agli avversari. L’attacco della Openjobmetis, dopo lo show iniziale, si arresta improvvisamente e così la formazione di coach Cavazzana è costretta a rincorrere al termine del 1° quarto (22-18). Le triple in rapida successione sembrano farla da padrone, con Giovanni De Nicolao a realizzarne 2 per inaugurare la frazione successiva. Le bombe del play biancorosso rappresentano però un fuoco di paglia, dal momento che l’attacco varesino s’inceppa nuovamente e consente a Cantù, complici le giocate di Jordan Bayehe e di un ispiratissimo La Torre dall’arco, di allungare sul +6 (32-26 al 15’) costringendo la panchina avversaria al timeout. Varese sbaglia molto in fase di costruzione e, pur trovando molti recuperi difensivi, paga dazio sotto i colpi delle triple avversarie (41-30). Ci vuole tutta l’immensa e cristallina classe di Scola per permettere agli ospiti di ricucire un minimo lo strappo proprio in chiusura di 1° tempo: il lungo argentino piazza 5 punti consecutivi, compresa una gran tripla, e permette così a Varese di essere in ritardo di soli 6 punti (41-35) nonostante il sontuoso 9/15 da 3 di squadra dei padroni di casa.

In apertura di ripresa entrambe le formazioni hanno le polveri bagnate dalla lunga distanza, ma la Openjobmetis beneficia quantomeno di un break personale di Niccolò De Vico (5 punti consecutivi). Jaime Smith, fino a quel punto della gara molto opaco in termini realizzativi, sblocca Cantù da oltre l’arco dei 6.75 e poi s’inventa un incredibile gioco da 3 punti, riuscendo così, insieme a Jaaziel Dante Johnson, a ricacciare indietro gli avversari (52-42 al 25’). È ancora una volta De Nicolao a tentare di suonare la carica per i biancorossi, dimostrando di essere un buon realizzatore oltreché un abile play, ma per l’Acqua S. Bernardo prosegue la pioggia di triple (13/23 al 30’) e il divario resta così importante anche a fine 3° quarto (62-54). Varese s’inceppa nuovamente nei primi 5’ dell’ultima frazione, complici un’intensità e una fisicità che sembrano mostrare la miglior condizione dei padroni di casa. I biancorossi segnano infatti solamente 5 punti – 1 al minuto sostanzialmente, di cui 3 peraltro a cronometro fermo con Arturs Strautins – mentre Cantù trova in Thomas il go-to-guy definitivo. Il lungo risponde infatti all’ennesimo show personale di Scola (10 nel 4° quarto), piazzando l’ennesima bomba di serata (4/5 al 37’) e il canestro che sostanzialmente manda i titoli di coda (77-66 a 2’ dalla fine). Thomas che si prende anche il riconoscimento di MVP assoluto, chiudendo con 20 punti e 7 rimbalzi. Altri 4 giocatori in doppia cifra per Cantù, che trova anche un ottimo 54% da 3 di squadra. A Varese non basta l’eterno Scola (26 con 5 rimbalzi).

Cantù : Thomas 20, Smith 11, Kennedy, Woodard n.e., Procida 4, Leunen 10, La Torre 9, Lanzi n.e., Johnson 11, Bayehe 6, Pecchia 10, Caglio n.e. All.: Pancotto.

: Thomas 20, Smith 11, Kennedy, Woodard n.e., Procida 4, Leunen 10, La Torre 9, Lanzi n.e., Johnson 11, Bayehe 6, Pecchia 10, Caglio n.e. All.: Pancotto. Varese: Morse 4, Scola 26, De Nicolao 11, Jakovics 3, Ruzzier 2, Andersson 2, Strautins 5, De Vico 5, Ferrero, Douglas 14, Virginio n.e., Librizzi n.e. All.: Cavazzana.

Supercoppa, highlights: Cantù-Varese 81-72

* * *

Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Roma 104-60

Di Davide Fumagalli. Seconda vittoria per la Carpegna Prosciutto Pesaro che batte agevolmente la Virtus Roma nella terza giornata del gruppo D, quello che si gioca interamente a Olbia. La squadra di Jasmin Repesa, pur senza lo squalificato Carlos Delfino, non ha alcun problema contro i capitolini sempre privi dei suoi cinque assi americani. La Vuelle parte con la giusta concentrazione, 10-0, e da lì mantiene sempre il controllo del match (23-7 al 10'). Nel secondo quarto Roma ritorna al -12 con un tripla di Farley (32-20), ma lì si scatena l'ungherese Filipovity che segna 9 punti consecutivi e lancia Pesaro sul 41-22, che diventa 51-27 all'intervallo.

Supercoppa: Marko Filipovity vola in contropiede e schiaccia a due mani

Nel secondo tempo al GeoVillage di Olbia la gara va del tutto in ghiaccio dopo che la Carpegna Prosciutto dilaga fino al 76-40 del 30' grazie anche ai canestri di Robinson e Tambone. Gli ultimi 10' sono di fatto un allenamento, i due coach svuotano le panchine, danno spazio ai ragazzi e si arriva alla sirena conclusiva sul punteggio di 104-60, fissato dalle due schiacciate del gioiello estone Henri Drell, miglior marcatore del match con 22 punti e anche 10 rimbalzi. Per la Vuelle anche 13 punti di Robinson e 12 a testa di Serpilli e Zanotti. In casa Roma 15 punti del talento montenegrino Ticic, 14 di Baldasso e 10 per Cervi e Farley. Le due squadre si ritroveranno giovedì sera alle 21 per la quarta giornata.

Pesaro: Basso 6, Drell 22, Mujakovc, Serpilli 12, Tambone 10, Zanotti 12, Filloy 8, Massenat 9, Robinson 13, Filipovity 9, Cain 3. All. Repesa.

Roma: Farley 10, Teesca 1, Iannicelli, Nizza, Jovanovic 1, Baldasso 14, Cervi 10, Biordi, Ticic 15, Campogrande 9. All. Bucchi.

Supercoppa, highlights: Pesaro-Roma 104-60

* * *

Basket La mano di Ettore Messina: la difesa-press di Milano scava il break a Brescia 37 MINUTI FA