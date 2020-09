Il ritornello si ripete ormai da tempo, ma diventa sempre più vero a ogni anno che passa: una squadra di successo non può prescindere da una forte ossatura italiana. La Virtus Bologna si è mossa sul mercato estivo con obiettivi ben chiari: aggiungere una sola punta offensiva di grande livello che possa fungere da contraltare a Milos Teodosic (Josh Adams al posto di un Frank Gaines che ha deluso per certi aspetti nella scorsa stagione) e rinforzare la batteria azzurra, andando a puntellare quegli slot apparsi più deboli all'interno comunque di un'annata di grande livello conclusa con il primo posto in campionato.

Confermati Alessandro Pajola e Pippo Ricci, Bologna ha scelto di puntare su giocatori con fame e desiderio di emergere, anche se con vissuti differenti. Awudu Abass veniva da un ottimo momento a Brescia dove ha saputo ritrovare quelle sicurezze un po' smarrite a Milano, Amedeo Tessitori era pronto al grande salto dopo l'esperienza con la nazionale assaporata già ai tempi della LegaDue e l'impatto molto promettente con il nostro campionato a Treviso, mentre Amar Alibegovic è il classico talento in rampa di lancio, con una carica energetica e fisica strabordante ma da "educare" e indirizzare all'interno di un contesto-squadra organizzato.

Al netto di qualche delizia di Milos Teodosic e qualche giocata spacca-caviglie di Josh Adams, finalmente calato nel personaggio dopo un inizio di stagione un po' oscuro, è stata proprio la pattuglia azzurra la grande protagonista nell'ottimo secondo tempo che ha permesso alla Virtus di riprendere in mano l'inerzia della semifinale di Supercoppa contro Sassari e spaccarla poi definitivamente in un quarto periodo concluso quasi in accademia. E ogni giocatore ha svolto alla perfezione il compito per cui è stato scelto, in una sinergia perfetta e totale.

Come spesso accade, Pajola ha contribuito ad alzare l'asticella di energia e intensità difensiva (bassina in un primo tempo ad alto ritmo e con grande libertà per gli attacchi) portandola al livello degno della Virtus, già ottima in questo aspetto del gioco nella scorsa stagione. Abass ha aggiunto fisicità, difesa e capacità di aggredire il ferro in attacco (13 punti, season-high in maglia bianconera dopo qualche partita di scarsa produttività). Tessitori ha fornito un ottimo punto di riferimento in vernice da alternare a Julian Gamble, mostrando grossi miglioramenti nel repertorio dei movimenti offensivi (11 punti, 5/7 al tiro). Alibegovic, come detto, è riuscito a inserire le sue vampate all'interno di un contesto-squadra, risultando decisivo su entrambi i lati del campo (9 punti ma anche 7 rimbalzi per un +13 di plus/minus, il migliore della squadra alle spalle del solo Markovic).

In tutto questo, non dimentichiamoci però del grande artista che regge in mano i fili del teatrino: un plauso va anche e soprattutto a coach Sasha Djordjevic, bravo nella scelta e nell'inserimento dei profili all'interno del progetto e nel motivare i suoi ragazzi per essere competitivi e decisivi a un livello superiore a quelli affrontati in passato.

