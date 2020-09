Banco di Sardegna Sassari - Segafredo Virtus Bologna 76-88

Di Davide Fumagalli. Sarà dunque tra Segafredo Virtus Bologna e AX Armani Exchange Milano la finale della Eurosport Supercoppa 2020, in programma domenica 20 settembre alle ore 18 al PalaFiera. I bianconeri di Sasha Djoedjevic superano il Banco di Sardegna Sassari detentore del trofeo grazie ad un importante allungo nel quarto periodo griffato da Abass, Tessitori e Alibegovic, tre volti nuovi della Segafredo: la Virtus torna a giocarsi questo trofeo per la prima volta dal 2010 (finale persa con Siena) e proverà a vincerlo per la seconda volta dopo il successo del 1995 a Casalecchio. Come detto bene Abass e Tessitori, 13 e 11 punti, spicca il solito Milos Teodosic, 13 punti con 6 assist. La Dinamo combatte alla pari per tre quarti, poi l'espulsione per doppio tecnico di Pozzecco e una rotazione un po' corta (ancora fuori Stefano Gentile, Tillman non al meglio) fanno precipitare le ambizioni dei sardi, cui non bastano i 24 punti con 13 rimbalzi di Bilan e i 17 di Spissu; pesa il 7 su 31 da tre e il -11 a rimbalzo (45 a 34).

Basket Supercoppa: le motivazioni e i sogni di Bologna, Milano, Sassari e Venezia 13 ORE FA

Supercoppa: assist no-look in angolo, giocata meravigliosa di Milos Teodosic

La seconda semifinale del PalaFiera vede equilibrio in avvio, con Teodosic subito ispirato con assist e canestri, e dall'altra Bilan a dominare nei pressi del ferro (9 punti nei primi 10'). Sassari prova l'allungo sul 16-10 con una bomba dal logo allo scadere dei 24", poi è Burnell a fare +8 sul 20-12. La Virtus Bologna resta a galla coi liberi di Abass e Adams, poi l'ex giocatore di Malaga segna un gran canestro in penetrazione per il 24-19 con cui si va alla prima pausa. Nel secondo periodo la Segafredo arriva fino a -1 con Abass sul 26-25, poi il Banco di Sardegna torna in controllo, Bilan realizza, poi Spissu e Bendzius si sbloccano dall'arco ed è di nuovo +8 sul 36-28. Ci pensa ancora Teodosic a tenere lì la Virtus con la prima tripla di serata dei bianconeri, poi lo imita Alibegovic dall'angolo fissando il 42-40 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. Equilibrio testimoniato dai numeri a rimbalzo (20 a 22), nelle perse (5 a 7) e negli assist (9 a 9), tra due squadre che tirano bene da due (12 su 18 per la Dinamo, 13 su 19 per la Virtus) ma meno bene da tre, soprattutto la squadra di Pozzecco (4 su 19 per i sardi, 2 su 7 per le V Nere).

Supercoppa: Gianmarco Pozzecco furente, espulso durante la semifinale tra Sassari e Virtus

Nella ripresa si vede da subito che è un'altra Virtus e infatti Ricci e Markovic firmano la parità sul 47-47, poi l'ex playmaker del Khimki mette la bomba del +3 per il primo vantaggio bolognese nella serata e Teodosic bissa per il +5 sul 52-47. La Dinamo non ci sta e accorcia con Tillman per il -1, poi Gianmarco Pozzecco incassa il secondo fallo tecnico per proteste dopo un fallo fischiato ai danni di Bilan e così viene espulso! La reazione di Sassari è positiva e Spissu insacca la bomba del +3 e poi risponde ad Adams per il nuovo vantaggio sul 59-58, ma Bologna pesca la carta Tessitori dalla panchina e il lungo toscano firma il vantaggio 62-59 con cui si chiude il terzo periodo.

Supercoppa: Show-time a Bologna! Markovic recupera e manda Alibegovic a schiacciare

Nell'ultimo quarto Pusica impatta con la bomba del 62-62 ma poi Spissu commette il quarto fallo, deve uscire e lì arriva la fuga della Segafredo: Abass e Tessitori segnano da fuori, poi Alibegovic firma il +8. Il Banco di Sardegna prova a fermare la mareggiata col timeout ma ormai Bologna è in gas, Tessitori e Adams vanno ancora a segno, poi Markovic recupera il pallone e serve Alibegovic per la super schiacciata del 78-64 che di fatto chiude il discorso a 5' dalla fine. I sardi riescono a limitare i danni ma non a rientrare in partita e così Milos Teodosic può permettersi qualche assist spettacolare, per Abass e per Ricci, che mandano in visibilio il pubblico presente sugli spalti e sigillano la vittoria meritata della Segafredo. Sarà dunque finale contro Milano, la gara che tutti attendevano tra le due formazioni sulla carta favorite anche per lo Scudetto.

Supercoppa: Milos Teodosic illumina, assist con passaggio baseball per Markovic

Sassari : Spissu 17, Pusica 5, Tillman 2, Burnell 13, Bilan 24, S. Gentile ne, Kruslin 2, Re ne, Bendzius 11, Gandini 2, Treier ne, Devecchi. All. Pozzecco.

: Spissu 17, Pusica 5, Tillman 2, Burnell 13, Bilan 24, S. Gentile ne, Kruslin 2, Re ne, Bendzius 11, Gandini 2, Treier ne, Devecchi. All. Pozzecco. Virtus Bologna: Adams 11, Abass 13, Nikolic ne, Pajola 2, Gamble 3, Teodosic 13, Alibegovic 9, Weems 8, Ricci 5, Markovic 9, Tessitori 11, Hunter 4. All. Djordjevic.

Supercoppa, highlights: Sassari-Virtus Bologna 76-88

* * *

Basket Supercoppa: Bologna, Milano, Sassari, Venezia, l'identikit delle semifinaliste IERI A 08:58