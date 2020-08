Vanoli Cremona-Segafredo Virtus Bologna 66-87

Inizia col piede giusto l'avventura della Segafredo Virtus Bologna nella Supercoppa targata Eurosport. La squadra di Sasha Djordjevic si impone 87-66 al PalaRadi contro una Vanoli Cremona rimaneggiata, senza Marcus Lee, Daulton Hommes e TJ Williams, appena arrivati e sottoposti a quarantena, ma non per questo meno battagliera e gagliarda, guidata da Peppe Poeta e dall'ex di turno David Cournooh, 12 e 15 punti rispettivamente. Alla Virtus basta una fiammata nel quarto periodo grazie a Pajola, Ricci e a Markovic per costruire l'allungo decisivo e mandare a referto il primo successo. Bologna ha quattro uomini in doppia cifra: Milos Teodosic il migliore con 11 punti e 2 assist in 16 minuti.

In avvio di gara la Virtus ha le polveri bagnate, Cremona è più intraprendente e, trascinata dalla regia di Poeta e dalle triple di Mian e da Palmi, unico reduce dalla scorsa stagione, chiude il primo periodo avanti 22-17 per la soddisfazione di coach Paolo Galbiati. Nel secondo periodo però la Segafredo alza i giri del proprio motore, i nuovi Alibegovic e Abass mostrano i muscoli e firmano il sorpasso e l'allungo sul 28-23, poi è ancora Alibegovic a firmare il massimo vantaggio sul 35-27 (+8). Cremona non ci sta, Palmi insacca la tripla del -3 e all'intervallo il tabellone dice 38-32 per Bologna.

Nella ripresa la Segafredo prova ad azzannare il match, Ricci e Teodosic infilano le triple del +11 (48-37) ma la Vanoli risponde con uno scatenato Cournooh che segna in prima persona e innesca i compagni come Mian che mette la bomba del -3 sul 51-54. L'ultimo sussulto dei padroni di casa è una schiacciata di Jarvis Williams su alzata di Poeta per il -2, poi da lì è solo Virtus. Dal 56-62 del 30' la squadra di Djordjevic mette le mani sulla gara e non le lascia più: Ricci mette la bomba del +11, poi Abass e Markovic allargano la forbice e così Galbiati alza bandiera bianca manda in campo tutti i suoi giovani che limitano lo scarto al -21 finale.

Le due squadre torneranno in campo martedì 1 settembre per la seconda giornata: la Segafredo Virtus ospietrà Reggio Emilia al PalaDozza alle 20.45, la Vanoli giocherà alla Unipol Arena contro la Fortitudo Bologna alle 20.30, entrambe le gare in esclusiva su eurosport.it ed Eurosport Player.

Il tabellino

Cremona: R. Williams 7, Poeta 12, Donda 7, Palmi 13, Mian 9, Cournooh 15, Trunic 2, Feraboli 1m Ferrari, Marchetti, Gallo. All. Galbiati.

Virtus Bologna: Pajola 8, Alibegovic 9, Weems 3, Tessitori 10, Deri, Gamble 9, Teodosic 11, Hunter 6, Abass 10, Adams 3, Markovic 8, Ricci 10. All. Djordjevic.

UNAHOTELS Reggio Emilia-Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 90-85

Alla Unipol Arena di Bologna la UNAHOTELS Reggio Emilia parte col piede giusto in Supercoppa superando con merito la Fortitudo Bologna 90-85 in un match godibile e con qualche singolo sopra le righe. La squadra di Antimo Martino, grande ex di turno, la spunta con un po' di sorpresa visto che era priva di tre elementi di spicco come Bostic, Elegar e Justin Johnson, ancora ai box per questioni di quarantena dopo l'arrivo dagli Stati Uniti. Il trascinatore è l'ex bergamasco Brandon Taylor, 26 punti e 9 assist, ben spalleggiato dall'ex Virtus Baldi Rossi, 18, e da Kyzlink, 14, senza dimenticare l'ottimo impatto del 17enne Ibrahima Cham, originario del Gambia, che chiude con 6 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate. Bologna paga il 5 su 18 da tre, soprattutto ha poco o nulla dagli altri visto che Ethan Happ è devastante con 26 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e 41 di valutazione, mentre Adrian Banks chiude con 22 punti, 8 rimbalzi ma anche 5 perse.

La sfida vede un buon avvio della UNAHOTELS ma la Fortitudo prende le misure ai ragazzi di Martino, mette il naso avanti e chiude il primo periodo sul 23-16 grazie al canestro dell'interessante Palumbo, classe 2000 ex Treviglio. Nel secondo quarto la gara sale di colpi, Fletcher risponde a Baldi Rossi, Happ firma il 31-31, poi si accende Taylor che segna 8 punti di fila e regala il +10 ai biancorossi sul 43-33. La squadra di Sacchetti ha però grande esperienza, replica immediatamente con le bombe di Aradori e Banks, poi è ancora Banks dall'angolo a infilare la tripla del 45-45 con cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa la partita prosegue a strappi per la gioia del pubblico presente al palazzo (concesso il 25% della capienza dell'impianto) la Fortitudo tocca il +5 con Fantinelli e Totè, però la Reggiana non ci sta e a cavallo tra terzo e quarto periodo piazza un break di 11-0 che la lancia sul 75-69. Happ e Banks, sempre loro, tengono la Fortitudo aggrappata alla gara, ma la bomba di Baldi Rossi per il +9 sull'82-73 è sostanzialmente il canestro decisivo. Happ firma il nuovo -5 ma poi Aradori e soci non segnano più e Reggio Emilia chiude i conti coi liberi di Blums e Taylor, chiaro MVP della partita.

Il tabellino

Reggio Emilia: Blums 8, Candi 7, Baldi Rossi 18, Taylor 26, Bonacini 4, Kyzlink 14, Giannini 3, Diouf 4, Cham 6, Bosezzi ne, Carta ne, Maddaloni ne. All. Martino.

Fortitudo Bologna: Happ 26, Banks 22, Palumbo 4, Fletcher 7, Aradori, Sabatini, Mancinelli 6, Withers 2, Totè 4, Fantinelli 6, Dellosto ne. All. Sacchetti.

