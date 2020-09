UNAHOTELS Reggio Emilia - Segafredo Virtus Bologna 74-72

A cura di Davide Fumagalli. Serviva una vittoria di almeno 5 punti a Reggio Emilia per strappare il pass per la Final Four e invece sarà la Segafredo Virtus Bologna a giocare nel prossimo weekend in Fiera per andare all'assalto della Eurosport Supercoppa 2020, grazie al successo in volata per 74-72, arrivato dopo aver sprecato un vantaggio di +15 (41-56), con coach Djordjevic espulso per doppio tecnico e senza Milos Teodosic nel finale, uscito con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. La Virtus ha 15 punti da Weems e 11 da Hunter, determinanti nel punto a punto conclusivo insieme ad Abass e Pajola, mentre alla Unahotels non bastano 17 punti di Candi, 15 di Kyzlink e 13 di Taylor. Martedì 15 settembre ci sarà il sorteggio e la Segafredo conoscerà l'avversaria della semifinale di venerdì 18 settembre.

La sfida della Unipol Arena inizia con le polveri bagnate per entrambe le squadre, poi la Virtus allunga sul 15-9 con una tripla di Alibegovic; lì la Reggiana si sveglia con Elegar e Kyzlink, 9-0 di break e vantaggio 18-17 alla prima pausa. Nel secondo quarto la Segafredo si trova sul -3 dopo un canestro e fallo di Candi, lì gira due viti in difesa, piazza un parziale di 11-0 grazie a Ricci, Pajola e un paio di lampi di Teodosic, e all'intervallo è +12, 39-27, per la squadra di Djordjevic.

Il match pare indirizzato, in avvio di ripresa Ricci e Teodosic fanno +17 (44-27), poi è ancora +15 sul 56-41, ma lì incredibilmente Bologna si ferma. Taylor e Candi riducono di molto lo scarto per il -6 del 30' (52-58), poi nel quarto periodo arriva l'aggancio e il sorpasso con la bomba dell'ex Baldi Rossi dall'angolo sul 59-58. Lì Djordjvic viene espulso, Teodosic è bloccato in panchina e la Unahotels vola fino a +5 sul 66-61 (25-5 il parziale aperto, ndr). La sorpresa pare dietro l'angolo ma la Virtus ritrova lucidità, Weems pareggia con un gioco da tre punti, poi Hunter e Abass fanno +4 sul 72-68. Il finale è al cardiopalma, Reggio vuole l'overtime per tenere aperto il discorso qualificazione, sul 74-72 Candi sbaglia il secondo libero, Baldi Rossi tocca a rimbalzo e sfiora il bersaglio, la palla però esce e la Segafredo può tirare un lungo sospiro di sollievo. Vittoria e Final Four di Supercoppa.

Reggio Emilia: Baldi Rossi 9, Diouf 3, Candi 17, Elegar 9, Taylor 13, Bonacini, Blums 1, Johnson 5, Besozzi ne, Kyzlink 15, Giannini ne, Cham. All. Martino.

Bologna: Hunter 11, Weems 15, Abass 8, Ricci 7, Alibegovic 6, Nikolic ne, Gamble 4, Pajola 9, Teodosic 5, Markovic 9, Adams, Deri ne. All. Djordjevic.

Vanoli Cremona - Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 63-73

A cura di Marco Arcari. Vittoria in chiaroscuro della Fortitudo, che espugna il PalaRadi di Cremona (73-63) grazie a un 3° quarto di pregevole fattura e ai canestri di Tre’Shaun Fletcher e Todd Withers; alla Vanoli non bastano lo show offensivo di Daulton Hommes e il manuale vivente di pallacanestro Giuseppe Poeta. Servono circa 2 minuti e qualche palla persa di troppo (3 della Vanoli) affinché il match si sblocchi, grazie al canestro di Marcus Lee. Cremona continua a macinare turnovers su turnovers e la Fortitudo ne approfitta piazzando un mini-break di 0-6 (2-6 al 4’ di gioco). Ci pensa allora Poeta a prendere in mano le redini del gioco e a registrare la fase di possesso della squadra di coach Galbiati: il risultato è un contro-parziale di 5-0. Entrambe le formazioni sbagliano molto in fase di costruzione e non trovano praticamente mai la via del canestro dalla lunga distanza (1/5 Vanoli, 1/7 gli ospiti), ma Hommes si prende comunque la scena con 7 punti in fila, utili a lanciare Cremona sul 14-11 a fine frazione. Salgono a 10 le perse dei padroni di casa (in 12 minuti), ma non impediscono comunque alla Vanoli di allungare anche sul +5 (21-16), complice il 6/23 su azione degli ospiti. La sfida si trasforma in un duello a distanza tra T.J. Williams e Leonardo Totè, i quali realizzano entrambi 8 punti nel volgere di pochi possessi e accendono il match (28-29 al 17’). Totè causa anche il 3° fallo personale di Lee, costringendo coach Galbiati a richiamare in panchina il suo lungo titolare per evitare danni ben peggiori; Bologna ne approfitta e piazza uno 0-5 con la bomba di un positivo Nicolò Dellosto e prova l’allungo (30-34) costringendo lo staff avversario al timeout. Nell’ultimo minuto di 1° tempo è però nuovamente Poeta (11 a metà gara) a far esaltare il PalaRadi, trovando 2 triplone consecutive e riportando avanti la Vanoli (37-34).

Tocca a Ethan Happ chiudere il parziale cremonese (10-0, ovviamente a cavallo di 2° e 3° quarto) e piazzare, in coppia con Fletcher, il break di 0-9 che rilancia la Fortitudo (40-43) e costringe Cremona al minuto di sospensione al 24’. Non c’è solo l’attacco per la formazione di coach Sacchetti, che anzi chiude bene gli spazi in difesa e non concede nemmeno 1 punto agli avversari in oltre 4 minuti, allungando ulteriormente (40-48). Hommes si conferma tiratore sublime, quanto a stile e meccanica di tiro, ma Todd Withers spadroneggia nella metà campo avversaria (10 punti nel 3° quarto) e regala spettacolo con triple e schiacciate, lanciando i suoi alla doppia cifra di vantaggio (49-59) proprio in chiusura di frazione. Adrian Banks prosegue in una serata da incubo a livello offensivo (0/6 su azione), mentre Happ fa la voce grossa a rimbalzo offensivo e lancia la F sul +16 (50-66) a meno di 7’ dal termine dei regolamentari. Hommes prosegue invece nella sua serata di grazia, ne scrive 6 in fila e prova a ridare un senso a una partita che sembrava ampiamente finita con largo anticipo (58-68). Cremona avrebbe anche qualche possesso per rientrare ulteriormente, peraltro dopo fasi molto concitate e frettolose della gara, eppure è Matteo Fantinelli a inventarsi letteralmente il gioco da 3 punti che chiude la contesa.

Cremona : Feraboli n.e., Ariazzi n.e., T.J. Williams 11, Trunic 3, J. Williams 9, Poeta 13, Mian, Lee 7, Cournooh n.e., Palmi 2, Hommes 18, Donda. All.: Galbiati.

: Feraboli n.e., Ariazzi n.e., T.J. Williams 11, Trunic 3, J. Williams 9, Poeta 13, Mian, Lee 7, Cournooh n.e., Palmi 2, Hommes 18, Donda. All.: Galbiati. Bologna: Banks 6, Aradori 9, Mancinelli n.e., Simon n.e., Dellosto 6, Fletcher 13, Palumbo, Fantinelli 4, Happ 8, Withers 15, Totè 10, Sabatini 2. All.: Sacchetti.

* * *

