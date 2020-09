A cura di Davide Fumagalli. Si chiude con una vittoria, la quarta nel girone D, l'esperienza della Happy Casa Brindisi al GeoVillage di Olbia per la Eurosport Supercoppa, un successo netto 98-62 contro la Virtus Roma che, viceversa, chiude a quota zero punti. Un risultato che non consentirà alla squadra di Frank Vitucci di andare alla Final Four di Bologna ma una buona prestazione corale come dimostra il tabellino visto che tutti i giocatori in maglia biancoblu sono andati a segno: spiccano i 21 punti di D'Angelo Harrison, 15 per il talentino Visconti, 11 a testa per Zanelli, Willis e Perkins. La squadra di Piero Bucchi resiste un tempo, chiuso sul -6 (39-33), poi nella ripresa il cambio di marcia di Brindisi è letale e nell'ultimo periodo lo spazio è dedicato ai giovani: buoni lampi di Anthony Beane, 15 punti, sono 10 invece per Chris Evans.