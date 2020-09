Ognuna delle 4 qualificate alle Final Four, in programma tra venerdì 18 e domenica 20 settembre, ha almeno un motivo ulteriore e particolare per tentare di centrare il bersaglio grosso. Tra ripresa post-pandemia e lockdown, riaccendersi di storiche rivalità cestistiche, consacrazione di allenatori e sistemi di gioco mediaticamente poco apprezzati, la Eurosport Supercoppa 2020 ha tutte le carte in regola per rappresentare uno "spartiacque" nella storia recente del basket italiano. Tutte le partite saranno trasmesse LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su eurosport.it ed Eurosport Player, mentre la finale avrà anche copertura in chiaro sul Nove.

A Milano questa parrebbe la volta buona per aprire un ciclo

Probabilmente la Eurosport Supercoppa 2020 è il trofeo meno indicato per effettuare una visione d’insieme su quella che potrebbe essere la stagione dell’Olimpia. Dal 2016 al 2018 Milano ha infatti vinto il trofeo – mentre nel biennio precedente era stata finalista – e, in tutte e 3 le occasioni, sembrava potersi avviare una nuova dinastia cestistica, dopo quella della Mens Sana Siena. Speranze illuse, sogni infranti, gioie a intermittenza per i tifosi biancorossi. Mai come quest’anno l’AX Armani Exchange ha però la possibilità di aprire davvero un ciclo vincente, per lo meno entro i confini nazionali.

Squadra costruita a immagine e somiglianza di coach Ettore Messina, roster qualitativamente e quantitativamente infinto, difesa ferrea e fase offensiva capace di coniugare pragmatismo e spettacolarità. Nel gran ballo delle 4 squadre che hanno centrato le Final Four, quella di capitan Cinciarini ha l’obbligo di gettare la maschera e dare avvio a una nuova pagina della propria storia. L’accoppiata Armani-Messina potrebbe così ricalcare le orme di quella Bogoncelli-Peterson (senza dimenticare l’avvocato Alessandri e la famiglia Gabetti, beninteso), rilanciando così il mito delle Scarpette Rosse come club faro della pallacanestro italiana.

Venezia punta a confermarsi come il club più vincente nella storia recente

Nella storia recente, per gli orogranata la Supercoppa rappresenta l’unico trofeo mancante in ambito tricolore, considerando i 2 scudetti (2016-17 e 2018-19) e la Coppa Italia 2020. Nelle ultime 3 edizioni la squadra di coach Walter De Raffaele ha centrato 2 finali (2017, sconfitta contro Milano per 77-82, e 2019, sconfitta contro Sassari 80-83), pertanto non si potrebbe certo ritenere scarso il feeling dei lagunari con la competizione. Un successo rappresenterebbe però la ciliegina sulla torta di un corso orogranata probabilmente irripetibile.

Un allenatore camaleontico, sul quale abbiamo più volte posto l’attenzione (come in questo approfondimento); una società solida, proiettata verso il futuro senza per questo dimenticare o negare la tradizione; un roster mai rivoluzionato in toto, bensì puntellato in quei reparti che più avevano bisogno di novità; individualità fenomenali al servizio del bene comune e collettivo; risultati ottenuti in barba a qualsiasi precedente pronostico. Anche quest’anno l’Umana Reyer non è la favorita, ma ormai gli orogranata ci hanno abituato a sovvertire qualsiasi previsione. Alzare al cielo la Supercoppa significherebbe entrare a pieno titolo nella lotta per il riconoscimento di squadra più vincente della storia recente della pallacanestro italiana.

Sassari può rafforzare il matrimonio cestistico con Pozzecco e replicare quanto fatto con Sacchetti

Dal PalaFlorio di Bari alla Virtus Segafredo Arena di Bologna in neanche 365 giorni. Sassari è la squadra detentrice della Supercoppa e proprio il successo dello scorso 22 settembre ha dato avvio a un’altra grande stagione del Banco di Sardegna, consolidando il matrimonio cestistico tra Stefano Sardara e Gianmarco Pozzecco. Come tutti i grandi amori, anche questo ha vissuto – e probabilmente vivrà – di alti e bassi, colpi di scena inattesi e ripensamenti dettati dalla passione, ma è indubbio che la “Mosca Atomica” rappresenti l’uomo giusto, al momento esatto.

L’umanità e l’istintività di Pozzecco si sposano infatti perfettamente coi valori di un popolo, quello sardo, che ai più potrebbe sembrare scorbutico e chiuso, ma che nella realtà dei fatti è ineguagliabilmente magnanimo e accogliente. Certo, per comprenderne l’eccezionalità bisogna rispettarne usi e costumi. Bissare quanto fatto nel 2019 avrebbe anche l’effetto di mettere a tacere tutte quelle critiche sulla presunta scarsa qualità della pallacanestro biancoblu. Mutuando i termini della scherma, il basket della Dinamo è sicuramente più di spada che di fioretto, ma ciò non significa che sia meno nobile o degno di riconoscimenti. Difendere forte, spostare il match sul piano fisico e mentale sono qualità, non certo pecche o difetti.

Bologna vuole riprendersi ciò che la pandemia le ha tolto e rinverdire i fasti della prima rivalità cestistica italiana

La Virtus fu la prima squadra ad aggiudicarsi la Supercoppa. Era il 16 settembre 1995, vittoria 90-72 sulla Benetton Treviso di Mike D’Antoni. Sulla panchina delle V-Nere sedeva il compianto Alberto Bucci. Da 3 punti non si tirava quasi mai, ma Orlando Woolridge riuscì comunque a metterne 26 e prendersi il riconoscimento di MVP. A distanza di 25 anni quella bianconera è la formazione con più finali ottenute in Supercoppa (8, con Siena ferma a 7 per la revoca del titolo 2013), ma l’affermazione manca ormai da un decennio. La pandemia ha interrotto un’annata che, a 3 mesi dall’assegnazione dei titoli, sembrava poter essere trionfale sotto molteplici punti di vista. Quale occasione migliore di questa Supercoppa per ripartire allora da dove cause di forza maggiore avevano interrotto i sogni virtussini?

L’opportunità è di quelle ghiotte. Non solo in termini di aggiornamento del palmarès, bensì per la possibilità di lanciare un messaggio a tutte le avversarie, Milano in primis. Ultimamente si sono lette critiche verso un sorteggio preannunciato delle Final Four, nell’ottica – incomprensibile a tutti, tranne ai complottisti cestistici – di una finale Milano-Bologna voluta da più parti. Al netto dell’assurdità di tale accusa, il riaccendersi della prima rivalità cestistica italiana del dopoguerra non farebbe che aumentare l’interesse verso la Serie A da parte di molteplici attori. Restando ferma la possibilità per qualsiasi altro club di recitare la parte di “terzo incomodo”…

