Premium Basket EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 20:34-22:44 Live

Amiche e amici, appassionati del grande Basket, un caro saluto da Daniele Fantini e benvenuti al LIVE-Blogging di EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna, seconda semifinale della 28ª edizione della Frecciarossa Supercoppa Italiana. Terza sfida in Supercoppa tra questi due gloriosi club, con perfetto equilibrio in termini di risultati: nel 2020 Milano superò infatti le Vu-Nere 75-68, mentre nel 2021 la Virtus si è presa la rivincita imponendosi 90-84. Settima presenza negli ultimi 8 anni per l'Olimpia (out solo nel 2019), che vanta 4 trofei in bacheca (2016, 2017, 2018 e 2020). Dodicesima apparizione in Supercoppa per la Virtus, che ha vinto la prima (1995) e l'ultima (2021) edizione finora disputate.

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Serie A Subito Milano-Virtus Bologna, 102 giorni dopo la finale Scudetto IERI ALLE 12:06

4-5 al 6' - Milano si sblocca alla metà del primo quarto

Allungo Virtus con una tripla di Ojeleye. Milano si sblocca dopo cinque minuti con Hines e poi con Thomas in contropiede.

0-2 al 4' - Gelo al PalaLeonessa

L'inizio stitico di Milano prosegue, con Messina costretto a inserire già Mitrou-Long e Hines. Ma anche la Virtus fatica in maniera abnorme, Pajola fa 0/2 in lunetta.

0-2 al 2' - Tanta tensione in avvio

Inizio gelido per entrambe, sblocca Ojeleye schiacciando in contropiede.

0-0 - Si parte!

Il primo possesso è giocato dalla Virtus.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua EA7 Emporio Armani Milano: Hall, Baron, Thomas, Melli, Davies.

Lo starting five scelto da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Segafredo Bologna: Pajola, Lundberg, Weems, Ojeleye e Mickey

28 settembre alle ore 20:45 - sul parquet del PalaLeonessa A2A di Brescia e con diretta TV su Eurosport 2 - il Banco di Sardegna Sassari. La Gerald Robinson (18 punti con 6 assist), alle giocate di Eimantas Bendzius (23 punti), quest'ultimo autore della tripla dell'84-83, e alla stoppatona di Chinanu Onuaku a tempo praticamente scaduto, sul tiro di un ottimo Semaj Christon (25 punti). Chi vince questa semifinale affronterà, giovedìalle- sul parquet del PalaLeonessa A2A di Brescia e con diretta TV su- il. La Dinamo ha vinto 84-83 contro la Bertram Yachts Tortona , grazie soprattutto alla leadership di(18 punti con 6 assist), alle giocate di(23 punti), quest'ultimo autore della tripla dell'84-83, e alla stoppatona dia tempo praticamente scaduto, sul tiro di un ottimo Semaj Christon (25 punti).

Questa la terna arbitrale designata per dirigere la sfida:

Michele Rossi (di Arezzo).

Beniamino Attard (di Siracusa).

Guido Giovannetti (di Terni).

L'abbiamo scritto a proposito della prima semifinale, ma anche questa sarà caratterizzata da assenze pesanti causa infortunio. L'EA7 Emporio Armani non potrà schierare Gigi Datome, Kevin Pangos e Shavon Shields, mentre la Virtus Segafredo sarà priva di ben 5 giocatori: Awudu Abass, Daniel Hackett, Mam Jaiteh, Tornike Shengelia e Milos Teodosic.

Pozzecco, la mia Nazionale: da giocatore a CT una vita in azzurro

Serie A Supercoppa: Virtus, è già allarme infortuni: 5 assenti contro Milano 26/09/2022 ALLE 16:02