Premium Basket Bertram Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari

42-37 al 18': quanti errori difensivi per Sassari

Altro 2+1, stavolta concesso a Christon, e Tortona allunga sul massimo vantaggio provvisorio (+7). Severini preziosissimo a rimbalzo offensivo (già 4), mentre l'asse Robinson-Onuaku è l'unica arma offensiva per la squadra di coach Bucchi: alley-oop spettacolare dei due.

39-35 al 17': si risveglia il Derthona

Il Derthona si sveglia improvvisamente, sfruttando gli errori difensivi della Dinamo. Cain lavora bene a rimbalzo offensivo e col suo consueto tiro, mentre Harper e Daum (14 punti) realizzano le triple che permettono a Tortona di allungare. Bucchi molto contrariato per la fase difensiva della sua squadra.

29-29 al 15': solo Severini per Tortona

Tortona segna soltanto 3 punti in poco meno di 5' (tutti di Severini) e Sassari ne approfitta. La Dinamo allunga la press tutto campo - ma continua a soffrire gli 1vs1 degli esterni del Derthona - e allunga, prima del 2+1 con cui Candi firma la parità a quota 29.

25-27 al 13': Gentile go-to-guy

Stefano sta ricamando assist per i compagni e lavorando molto bene da play aggiunto. Rientra Robinson e Sassari accenna anche delle zone difensive match-up, mentre Radosevic, dopo la tripla iniziale, sta sbagliando tanto al tiro (1/5). Timeout di coach Bucchi.

25-25 all'12': si scalda Dowe

Sfida frammentata da tanti fischi arbitrali, con Candi che ferma il contropiede di Dowe e, a termini di regolamento, si vede fischiare un giusto fallo antisportivo. I liberi del numero 5 biancoblù e il suo successivo arresto-e-tiro, allungano il break della Dinamo (0-6).

23-19 al 10': fine 1° quarto

Christon domina in penetrazione, mettendo in crisi qualsiasi avversario nell'1vs1, al resto ci pensano i rimbalzi di Cain e lo show offensivo di Daum (11 punti). Sassari è invece fermata al 40% su azione e mette insieme troppe palle perse. Triplona di Radosevic per chiudere la frazione e +4 Derthona!

18-15 all'8': antisportivo di Harper, Daum inarrestabile

Antisportivo anche per Harper (2° fallo personale) e Dinamo che piazza il break (0-5) suggellato dal grande assist di Bendzius per la bimane di Onuaku. Cain comincia a farsi sentire nel pitturato, con già 3 stoppate, e Daum suggella il ribaltamento di fronte con un'altra tripla, arrivando a 11 punti personali!

13-12 al 6': Dauminator!

Daum ha cominciato a scaldare i motori e offensivamente sta dominando, realizzando anche il 2+1 che lancia la Bertram Yachts: 8 punti con 3/5 dal campo per l'ala bianconera. Sassari invece prova a correre in transizione ma, nel pitturato avversario, non riesce a trovare spazi utili.

10-10 al 5': già 2 falli per Robinson

Fallo antisportivo (e 2° personale) fischiato a Robinson sulla transizione di Harper. Brutta notizia per coach Bucchi, dal momento che il play ex-Roma era letteralmente on fire (5 punti e 2 assist). Debutta allora Dowe, chiamato a rimpiazzare proprio Robinson. Harper fa 1/2 in lunetta e, nel possesso successivo, Daum s'inventa la prodezza dal mezzo angolo.

5-8 al 4': Robinson tuttofare

Qualche errore di troppo nella selezione di tiro delle due squadre, almeno finché il pick&pop di Tortona libera Daum oltre la punta per la tripla della parità. 1/4 da tre punti però per la squadra di coach Ramondino, mentre Robinson ricama in angolo per la tripla di Jones.

2-5 al 2': ritmi altissimi

Onuaku trova il taglio di Bendzius e il lituano firma il vantaggio della Dinamo. Tortona lavora fin da subito bene a rimbalzo offensivo con Cain, ma è Christon a sbloccare i "Leoni" in attacco. Subito ritmi altissimi e Robinson non perdona da oltre l'arco dei 6.75 in catch-and-shoot.

0-0: si parte!

Palla a due alzata da Saverio Lanzarini e vinta da Daum su Onuaku.

Gli starting-five

Coach Ramondino parte schierando: Christon, Harper, Filoni, Daum e Cain.

Coach Bucchi sceglie invece questo quintetto: Robinson, Gentile, Kruslin, Jones e Onuaku.

Questa la terna arbitrale designata per questa sfida:

Saverio Lanzarini (di Bologna).

Tolga Sahin (di Messina).

Alessandro Martolini (di Roma).

tanti assenti per infortunio, anche JP Macura (problemi alla schiena), autentico jolly offensivo, e Riccardo Tavernelli, i quali stanno proseguendo nel loro recupero. La Dinamo non potrà invece contare su Kaspar Treier (infortunio al gomito destro) e Jack Devecchi. In una Supercoppa caratterizzata daper infortunio, anche Tortona e Sassari devono fare i conti con importanti defezioni. I "Leoni" non avranno a disposizione(problemi alla schiena), autentico jolly offensivo, e, i quali stanno proseguendo nel loro recupero. La Dinamo non potrà invece contare su(infortunio al gomito destro) e

Amiche e amici, appassionati del grande Basket, un caro saluto da Marco Arcari e benvenuti al LIVE-Blogging di Bertram Yachts Tortona-Banco di Sardegna Sassari, prima semifinale della 28ª edizione della Frecciarossa Supercoppa Italiana. Sfida inedita tra questi club a livello di Supercoppa, col Derthona che è alla seconda partecipazione consecutiva, mentre la Dinamo Sassari raggiunge la settima presenza complessiva in un trofeo che ha vinto nel 2014 e nel 2019.

