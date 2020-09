Ettore Messina e Gigi Datome esprimono le proprie emozioni dopo la vittoria della Supercoppa 2020 ai microfoni di Eurosport: per il coach si tratta del primo trofeo ottenuto sulla panchina dell'Olimpia Milano, mentre per Datome è il primo titolo da protagonista in Italia dopo lo scudetto conquistato nel suo anno da rookie con la Mens Sana Siena.

Ettore Messina

"Non siamo uno squadrone, abbiamo fatto un buon torneo vincendo tutte le partite del girone. Abbiamo vinto qua contro due ottime squadre. La Virtus è una grande squadra e vincere qua dopo aver perso anche Micov dopo tre minuti di partita in trasferta è una cosa che ci fa molto, molto piacere e che ci dà fiducia per il resto dell'anno. Delaney ha avuto un problema fisico a un certo punto, se avete visto ha cominciato un po' ad andare a due all'ora, però ha avuto un inizio di partita secondo me fondamentale che ci ha permesso di cominciare a prendere un vantaggio. Siamo stati avanti 40 minuti, ripeto, contro una grande squadra come la Virtus e in trasferta. Quindi sono molto contento".

Gigi Datome

"È una finale, sono sempre partite strane. Davanti avevamo la Virtus, una grande squadra. L'inizio del quarto periodo è stato pazzesco, abbiamo fatto tre difese in fila incredibili, ci hanno dato fiducia per stare un po' più tranquilli in attacco e abbiamo sempre tenuto un margine rassicurante. Il mio obiettivo personale era vincere qualcosa in Italia da giocatore protagonista. Siamo contenti per quanto fatto oggi, ma davanti a noi abbiamo obiettivi più importanti. Siamo solo a settembre e non c'è motivo di rilassarci, però oggi ce la godiamo".

