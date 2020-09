Tre vittorie in 6 giorni con parziali in crescendo: +30, +33 e +40. L'AX Armani Exchange Milano si aggiudica il secondo derby di Eurosport Supercoppa contro l'Acqua San Bernardo Cantù con un'altra prova di forza in cui conferma un livello di preparazione, chimica e profondità troppo superiore per la concorrenza attuale del nostro campionato. Coach Ettore Messina cambia ancora gli interpreti (out per turnover Hines, Delaney, Roll più Moraschini per un risentimento muscolare alla coscia destra), ma il prodotto sul campo non cambia: Milano stritola Cantù con un parzialone di 25-4 nel secondo quarto dopo un avvio-sprint di 14-3 e, ancora una volta, sbriga la pratica in meno di venti minuti. Decisiva la difesa (ancora ottima per Milano, capace di concedere poco o nulla in area nonostante l'assenza di un generale come Hines) e le percentuali dall'arco, che vedono l'Olimpia veleggiare con un luccicante 14/23 (61%) e 8/11 nel solo primo tempo (6/7 nel secondo quarto).