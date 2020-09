AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia 81-67

Quattro su quattro e un piede alle Final Four di Bologna: l'AX Armani Exchange Milano resta imbattuta al vertice del girone A della Eurosport Supercoppa dopo aver piegato anche la resistenza della Germani Brescia nella prima partita realmente competitiva della stagione. Senza Kevin Punter, rovente con Cantù e Varese, Vlado Micov e Zach LeDay, è Malcolm Delaney a prendersi sulle spalle la gestione di una squadra apparsa in leggero calo rispetto alle prime uscite in cui aveva stupito per una prontezza e una brillantezza già di alto livello: l'ex-Barcellona funge da faro segnando 25 punti con 9 falli subiti, ottimo sia da playmaker che da guardia in supporto di Sergio Rodriguez.

Basket Supercoppa: Pesaro sgambetta Brindisi, Sassari facile su una Roma incompleta IERI A 18:07

Alley-oop dietro la testa in no-look: Sergio Rodriguez con l'assist della giornata

Molto brillante anche Kyle Hines, capace ancora una volta di organizzare una difesa stringente (soltanto 67 punti concessi e il 48% da due) e di piazzare giocate di fisico ed esperienza nella metacampo opposta, mentre Gigi Datome, reduce da uno 0 a referto nella trasferta di Cantù, torna in doppia cifra a quota 11 svolgendo un ruolo-chiave nel piazzare il break definitivo all'inizio del quarto periodo, dove Milano vola sul +20 (75-55) tenendo gli avversari a soli due punti in 5'. L'Olimpia sfrutta bene la superiorità fisica vicino a canestro andando tanto in lunetta (21/24) ma non ha la stessa precisione dall'arco mostrata nei primi derby stagionali: le conclusioni sono ben costruite, ma le percentuali scese al 32% (8/25) hanno necessità di essere sorrette da una difesa di qualità per generare il successo.

Ancora priva di Cline e Ristic, Brescia ha il merito di giocare una partita tosta e di carattere, tenendo viva la contesa anche quando sembra barcollare sotto i parziali pesanti accusati in avvio (11-3) alla metà del secondo periodo (35-20) e del terzo (54-37). Come già visto nelle prime uscite, coach Vincenzo Esposito sembra essere già riuscito a forgiare un gruppo con forti attributi, come nella scorsa stagione. Nonostante un avvio molto complicato (7 palle perse nel solo primo quarto, 16 in totale), la Germani ha la forza di rientrare dal -15 al -3 (37-34) sfruttando una sfuriata di Tyler Kalinoski (12 punti) ma non la continuità per mettere in difficoltà una difesa biancorossa già molto organizzata e capace di chiudere l'area con efficacia. Kenny Chery, risvegliatosi dopo un inizio confuso, è il top-scorer con 18 punti (5/8 dall'arco), mentre Drew Crawford ne aggiunge 12.

Milano : Delaney 25, Roll 6, Shields 5, Brooks 5, Hines 12; Datome 11, Rodriguez 8, Moraschini 2, Moretti, Tarczewski 7. N.e.: Cinciarini, Biligha. All.: Messina.

: Delaney 25, Roll 6, Shields 5, Brooks 5, Hines 12; Datome 11, Rodriguez 8, Moraschini 2, Moretti, Tarczewski 7. N.e.: Cinciarini, Biligha. All.: Messina. Brescia: Chery 18, Kalinoski 12, Crawford 12, Sacchetti 8, Ancellotti 4; Parrillo, Magro 2, Moss, Burns 5, Vitali 2, Bortolani 4. All.: Esposito.

* * *

Vanoli Cremona-UNAHOTELS Reggio Emilia

ore 19:00 LIVE su eurosport.it ed Eurosport Player

* * *

Openjobmetis Varese-Acqua S.Bernardo Cantù

ore 20:30 LIVE su eurosport.it ed Eurosport Player

* * *

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103-Virtus Segafredo Bologna

ore 20:45 LIVE su eurosport.it ed Eurosport Player

* * *

Basket Alley-oop dietro la testa in no-look: Sergio Rodriguez con l'assist della giornata UN' ORA FA