Openjobmetis Varese-AX Armani Exchange Milano 77-110

Due derby in tre giorni e due nette vittorie. Quarantotto ore dopo aver rullato Cantù al Forum, l'Olimpia Milano stende anche Varese sul parquet di Masnago mettendo in cascina un altro successo di forza e personalità, un +33 che conferma i miglioramenti costruiti in estate nel gruppo di coach Ettore Messina e un livello di preparazione e chimica molto superiore alle avversarie nonostante i tanti volti nuovi e la necessità di ruotare il gruppo degli stranieri per il turnover obbligato. Messina lascia a riposo Sergio Rodriguez, Vlado Micov e Kaleb Tarczewski, ma può attingere da una profondità di roster superiore rispetto alla scorsa stagione, sguinzagliando per la prima ufficiale Zach LeDay, Michael Roll e Shavon Shields, subito schierato in quintetto.

L'andamento della partita è già evidente dal primo quarto: l'Olimpia doppia Varese con un perentorio 32-16 figlio di uno scintillante 7/11 dall'arco e di un gioco offensivo che conferma le buone indicazioni già ricevute dall'esordio contro Cantù. Tanto movimento di uomini e pallone e ottime conclusioni costruite piedi per terra sul lato debole: Kevin Punter è una macchina (19 punti, top-scorer biancorosso) e Malcolm Delaney gestisce bene ritmo e spazio in una versione molto più da regista rispetto al ruolo più marcato di spacca-partite vestito a Barcellona. Le percentuali dall'arco fanno la differenza in una partita che Milano continua a giocare con concentrazione e aggressività fino al termine del terzo quarto, chiuso sul +32 (60-92): il dato finale è un eclatante 17/28 (61%), in cui spiccano le quattro bombe a testa di Punter e Michael Roll. Molto solido anche il contributo della panchina, che permette a Messina di ruotare molto i quintetti distribuendo i minuti: ai 12 di Gigi Datome si aggiungono i 17 di un ottimo Riccardo Moraschini, utilizzato a lungo da secondo playmaker alle spalle di Delaney, ruolo in cui era esploso due anni fa con quella magica stagione alla Happy Casa Brindisi.

Come Cantù, Varese, alla prima ufficiale stagionale, lamenta ancora un ritardo di condizione e preparazione al netto di un'avversaria tarata per una stagione con altri obiettivi. Luis Scola, grande atteso nel ruolo di ex ma anche di leader carismatico del nuovo gruppo di Attilio Caja, sfodera una prestazione da 21 punti (9/16 al tiro), ammassati dopo un primo quarto molto complicato, in cui soffre la marcatura stretta di Kyle Hines e i raddoppi in post-basso portati con ottimo tempismo dai difensori dell'Olimpia. Interessante la prestazione di Anthony Morse, capace di portare atletismo e grinta dalla panchina (11 punti e 6 rimbalzi, tutti offensivi): con lui e Scola, Varese sembra poter disporre di una dimensione interna più profonda rispetto alla squadra molto perimetrale della scorsa stagione. Da rivedere Denzel Andersson, impalpabile, e Toney Douglas, ancora molto arrugginito per essersi aggregato con grande ritardo, ma dalle sue mani dovrà passare buona parte dell'attacco varesino.

Il tabellino

Ruzzier 5, Strautins 9, Jacovics 10, Andersson 2, Scola 21; De Vico 4, Douglas 9, Ferrero 6, De Nicolao, Morse 11. N.e.: Librizzi, Van Velsen. All.: Caja. Milano: Delaney 13, Punter 19, Shields 10, Brooks 3, Hines 6; Cinciarini 2, LeDay 10, Roll 12, Moraschini 17, Datome 12, Moretti 6, Biligha. All.: Messina.

