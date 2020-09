Basket

Basket, Supercoppa: Pajola "alla Teodosic" per la schiacciata di Hunter

Alessandro Pajola è l'uomo che porta energia in campo per la Virtus Bologna: ogni tanto si prende il lusso di giocate sopra le righe, come questo assist "alla Teodosic" per la schiacciata di Hunter.

