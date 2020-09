Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro 71-83

L'anno scorso Pesaro arrivò alla chiusura del campionato con una sola vittoria in 20 partite e la virtuale retrocessione in LegaDue. Quest'anno, con l'approdo di Jasmin Repesa in panchina e un mercato che ha puntato a costruire una squadra con un alto livello di esperienza nei giocatori-chiave, la Vuelle chiarisce immediatamente di non aver più intenzione di indossare le vesti della Cenerentola: l'esordio in Supercoppa nella "bolla" di Olbia si risolve con un meritato successo per 83-71 in cui si cominciano a intravedere le travi portanti del nuovo progetto.

Carlos Delfino apre la sua avventura in biancorosso premiando la scelta del suo vecchio coach (Repesa lo ha allenato tanti anni fa alla Fortitudo) di puntare su di lui come chioccia del gruppo nonostante il 1982 sulla carta d'identità: l'argentino spara 19 punti e raccoglie 8 rimbalzi in 21', mostrando una freschezza atletica sorprendente e una freddezza inalterata nel salire di colpi nei momenti topici (è lui a lanciare il break di 11-0 con cui Pesaro allunga in maniera definitiva nel finale). Molto solido anche Tyler Cain, già padrone del verniciato nonostante un utilizzo ridotto per i problemi di falli: la Vuelle potrà disporre di un centro con movimenti in post-basso e un generale d'area nella metacampo difensiva mancato in maniera importante nella scorsa stagione.

Justin Robinson si presenta come playmaker passatore (7 punti, 7 assist), energico e combattivo nonostante l'altezza (solo 173 cm), ma avrà un solido back-up in Matteo Tambone (promosso con 9 punti in 20' dalla panchina) e Ariel Filloy, acquisto dell'ultim'ora ma capace di fornire carisma ed esperienza. Interessante Frantz Massenat, guardia con fisico imponente molto più diligente e difensore del suo predecessore, l'eclettico Jaylen Barford. Colpiscono i reduci della scorsa stagione: Henri Drell sembra essere cresciuto in personalità, così come Simone Zanotti, determinante con Delfino in un pomeriggio super-produttivo da 16 punti con 6/7 al tiro.

Brindisi, che ha cambiato completamente l'ossatura americana eccezion fatta per Darius Thompson (non a caso il migliore in campo, 14 punti e 5 rimbalzi in 30'), appare ancora in formato "cantiere aperto": la squadra prova a correre, a rendersi pericolosa dall'arco e a muovere rapidamente il pallone sul perimetro, come vuole coach Frank Vitucci e il diktat della pallacanestro moderna, ma la chimica è ancora da trovare e assemblare. D'Angelo Harrison si candida come esterno più interessante del gruppo: il suo debutto racconta di 15 punti ma con percentuali scadenti (3/11) e la sensazione di essere ancora molto lontano dalla forma migliore nonostante una breve ma intensa fiammata sul finire del terzo periodo. Molto cheto anche James Bell, altro uomo di punta con esperienza europea importante, ancora oscuro il centro Nick Perkins, mentre Derek Willis è un classico quattro leggero e tiratore che, se in grado di adattarsi rapidamente al nostro basket, potrebbe esplodere nel sistema di Vitucci. Un occhio di riguardo andrà a Riccardo Visconti, debuttante in Serie A: l'ex-giocatore di Verona e Mantova segna 5 punti con una folata nel quarto periodo, ma sembra ancora soffrire l'impatto con un gioco di livello superiore.

: Harrison 15, Thompson 14, Bell 8, Perkins 2, Willis 12; Krubally 5, Zanelli 7, Visconti 5, Gaspardo 3, Cattapan, Udom. N.e.: Guido. All.: Vitucci. Pesaro: Massenat 10, Cain 8, Robinson 7, Filipovity 2, Delfino 19; Drell 5, Filloy 7, Tambone 9, Zanotti 16. N.e.: Calbini, Basso, Serpilli. All.: Repesa.

