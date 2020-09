A cura di Davide Fumagalli . Dopo tre sconfitte di fila arriva la prima gioia per la De'Longhi Treviso che al PalaVerde travolge 91-67 la Dolomiti Energia Trentino e ribalta il -11 patito solo qualche giorno fa alla BLM Group Arena. Match quasi senza storia, dove i biancoblu di Max Menetti hanno da subito imposto il proprio ritmo, si sono presi un margine in doppia cifra e lo hanno tenuto senza problemi, per poi dilagare nella ripresa, spinti da Logan , 17 punti, Imbrò , 15, e dall'ottimo Carroll , top scorer del match con 18 punti. L'Aquila paga le assenze degli americani Maye e Martin , patisce fin dall'avvio la maggior freschezza dei padroni di casa ed è costretta a incassare un passivo anche piuttosto pesante, nonostante i 15 punti di Williams , i 13 di Pascolo e gli 11 di Vic Sanders .

La partita vede Treviso partire forte spinta dal suo leader David Logan che, dopo tre gare molto opache, finalmente si sveglia, firma 9 punti praticamente consecutivi, compresa una schiacciata in contropiede, e propizia il 18-9, stampato dalla grande affondata di Carroll . Trento prova a rispondere con Browne ma Imbrò entra in campo con la mano calda e infila la tripla del 27-16 con cui si va alla prima pausa. Il secondo quarto si apre col canestro del +14 di Russell , lì però l'Aquila reagisce, 7-0 firmato da Sanders e Pascolo , e passivo dimezzato. La De'Longhi non perde la bussola, nuova fiammata per il +13, tripla di Logan del 39-27 e punteggio sul 39-29 all'intervallo col bel canestro di Sanders che lascia qualche speranza ai bianconeri di Brienza.

Nella ripresa in realtà la musica non cambia, la Dolomiti Energia trova 7 punti in fila da capitan Forray per restare sul -10, ma poi Treviso apre il gas, vola a +16 con Russell, poi addirittura a +20 sul 66-46 con Imbrò che ruba palla, segna e subisce anche il fallo per il gioco da tre punti. Al 30' è 69-51, poi nell'ultimo quarto, con la gara già in ghiaccio, la De'Longhi arriva anche a +28 sull'84-56 con le bombe di Logan e Cheese, ultimi sussulti prima che entrambi gli allenatori diano spazio ai più giovani. Il finale è 91-67, le due squadre torneranno in campo venerdì 11 per la quinta giornata: Treviso ospiterà Venezia alle 18, Trento riceverà Trieste alle 20.30.