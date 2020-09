Dopo aver trotterellato all'esordio su una Virtus Roma ai minimi termini, il Banco di Sardegna Sassari mette in tasca il primo vero impegno competitivo della stagione e balza in testa al girone D della Eurosport Supercoppa 2020. Nonostante le rotazioni corte per le assenze di Justin Tillman e Luca Gandini , la Dinamo gioca una partita solida, con buona tenuta difensiva e un attacco ben strutturato con responsabilità condivise: ottima la gestione di Marco Spissu, MVP della partita con una doppia doppia da 17 punti (5/6 dall'arco) e 10 assist.

Coach Pozzecco sfrutta bene le caratteristiche della propria squadra, alternando giocate in avvicinamento che garantiscono un numero molto elevato di tiri liberi nella prima metà di gara (17/18, sarà poi 21/24 alla fine) e aprono il campo per le conclusioni dall'arco: nel 13/32 complessivo (41%) spiccano, oltre alle cinque bombe di Spissu, le tre a testa di Eimantas Bendzius (più impreciso, però, rispetto alle partite del torneo di Cagliari) e Vasa Pusica, incandescente in un secondo periodo giocato con il classico coltello tra i denti da ex di giornata (18 punti, 4 recuperi). Molto positiva la prova di Jason Burnell, sempre più inserito in un gruppo dove la sua carica agonistica potrà fare la differenza: l'ex-Cantù gioca una partita all-around da 12 punti, 14 rimbalzi, 3 recuperi e 3 stoppate. Più cheto Miro Bilan rispetto al banchetto con Roma (12+4 rimbalzi), decisivo Stefano Gentile con cinque punti in fila per scavare il break-partita all'inizio del quarto periodo.