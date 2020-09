Virtus Roma - Banco di Sardegna Sassari 76-99

A cura di Davide Fumagalli. Senza storia la prima gara del sabato al GeoVillage di Olbia dove il Banco di Sardgna Sassari supera agevolmente la Virtus Roma nel match valido per la quinta giornata del gruppo D. La squadra di Gianmarco Pozzecco centra il quarto successo e fa un passo importante verso la Final Four mentre per i capitolini è un altro "allenamento" in cui dar spazio ai giovani e far prendere confidenza agli americani Evans, Robinson e l'ultimo arrivato Anthony Beane. La Dinamo ha buone indicazioni da Justin Tillman, all'esordio assoluto, e autore di 21 punti con 8 su 12 al tiro, mentre ci sono anche 15 di Bendzius e 14 di Bilan: Sassari soprattutto chiude con 14 su 29 da tre e ben 30 assist di squadra. Per Roma i migliori sono Baldasso e Evans, 15 punti. Le due squadre tornerano sul parquet del GeoVillage lunedì 14 settembre: alle 17 Brindisi-Roma, alle 21 Pesaro-Sassari.

Basket Supercoppa: Sassari domina, Tillman si presenta e mette la ciliegina UN' ORA FA

La gara non prometteva troppo in avvio e infatti Sassari inizia con le marce alce contro una Virtus Roma fin troppo arrendevole: 10-2 firmato da Bilan e poi le triple di Bendzius, Spissu e Pusica per il 35-22 con cui si va al primo riposo. In mezzo qualche lampo di Anthony Beane, al debutto con un paio di triple per il momentaneo -7 (11-18) e -9 (20-29). Nel secondo periodo però la Dinamo accelera ancora, Bendzius e Burnell fanno +20, poi Pozzecco manda il campo Justin Tillman, all'esordio col Banco di Sardegna, e l'ala americana si fa notare con qualche movimento vicino a canestro e una bella schiacciata su alley oop. La forbice si allarga ancora e all'intervallo è 61-37 per i padroni di casa.

Nella ripresa non c'è praticamente storia, Sassari continua a dominare alternando triple e gioco in area con Bilan e Tillman, molto ispirato, mentre la Virtus cede definitivamente al 30' sull'82-50. Gli ultimi 10' sono di fatto un allenamento in cui Piero Bucchi dà spazio a tutti i ragazzi mentre il Banco di Sardegna amministra senza infierire troppo.

Roma: Ticic 1, Nizza, Evans 15, Telesca, Iannicelli 7, Robinson 10, Baldasso 15, Cervi 9, Beane 9, Hadzic 6, Jovanovic. All. Bucchi.

Sassari: Devecchi 3, Tillman 21, Martis, Re 6, Kruslin 11, S. Gentile ne, Bendzius 15, Bilan 14, Spissu 8, Treier ne, Pusica 8, Burnell 13. All. Pozzecco.

