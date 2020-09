Virtus Segafredo Bologna-Vanoli Cremona 79-56

Il mago Teodosic è in una delle sue serate e, quando gioca così, non ce n'è per nessuno. Spinta dai colpi di genio della sua superstar (13 assist, 10 dei quali nel solo primo tempo), la Virtus Segafredo Bologna centra un netto successo per 79-56 sulla Vanoli Cremona e mette quasi entrambi i piedi nelle Final Four della Eurosport Supercoppa 2020, in programma tra il 18-20 settembre alla Segafredo Arena.

Basket Supercoppa, magata di Milos Teodosic: assist con tunnel all'avversario! 2 ORE FA

Supercoppa, magata di Milos Teodosic: assist con tunnel all'avversario!

In una serata che la Virtus domina sia sul piano tecnico-tattico che fisico-difensivo, ergendo un muro attorno al verniciato quasi insuperabile per gli avversari, i cioccolatini di Teodosic riforniscono in particolar modo i centri, abili nel farsi trovare sempre in visione: Amedeo Tessitori, lanciato in quintetto dopo lo scarso utilizzo nel derby, giganteggia con 20 punti (9/14), e Vince Hunter lo rimpiazza in maniera più che degna dalla panchina toccando quota 13 con 6 rimbalzi. Segnali importanti da Amar Alibegovic (9 punti, 5 rimbalzi), ispiratore dell'ultimo break con cui la Virtus mette in ghiaccio la partita all'inizio del quarto periodo, e da Josh Adams, che replica la doppia cifra già fatta registrare nel derby di lunedì cominciando a togliersi quella patina di ruggine che lo aveva bloccato nelle prime tre uscite stagionali. Gli assist complessivi della Virtus sono 29 a fronte, però, di 17 palle perse, un problema rimasto vivo dopo le difficoltà emerse negli scontri durissimi con la Fortitudo e frutto anche di qualche passaggio troppo lezioso nella seconda metà di gara, con la partita già ben indirizzata.

Cremona, come detto, soffre in maniera pesante i mismatch fisici e l'ottima organizzazione difensiva della Virtus: spazzata via a rimbalzo (46-29), la Vanoli sbatte sul muro bianconero a centroarea raccogliendo un misero 12/36 (33%) da due a fronte del brillante 30/47 (64%) degli avversari. La squadra di coach Galbiati resta in scia finché entrano le conclusioni dall'arco (partenza 5/9), ma quando le percentuali precipitano (7/25 alla fine) la forbice è destinata ad allargarsi molto velocemente. Peppe Poeta è il migliore con 8 punti, 8 assist e qualche giocata spettacolare nel finale per replicare ai momenti di accademia virtussina; doppia cifra per Jarvis Williams (11, 10 dei quali nel solo terzo periodo) e Topias Palmi (10).

Bologna: Teodosic 6, Markovic 5, Weems 8, Ricci 2, Tessitori 20; Abass 2, Pajola 2, Alibegovic 9, Adams 10, Hunter 13, Nikolic 2, Gamble. All.: Djordjevic.

Teodosic 6, Markovic 5, Weems 8, Ricci 2, Tessitori 20; Abass 2, Pajola 2, Alibegovic 9, Adams 10, Hunter 13, Nikolic 2, Gamble. All.: Djordjevic. Cremona: Cournooh 6, Mian, TJ Williams 7, J. Williams 11, Lee 5; Poeta 8, Palmi 10, Hommes 9, Donda. N.e.: Feraboli, Trunic, Gallo. All.: Galbiati.

Basket Supercoppa: Pajola con l'assist "alla Teodosic" per Hunter 07/09/2020 A 19:27